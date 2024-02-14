Установлена личность хозяина, который запер в квартире собаку

Хозяином спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в Люберцах, оказался бывший юрист. Как сообщает Shot, 60-летний мужчина избивал родителей и был судим за угрозы убийством.
«Хозяин запертного спаниеля — бывший юрист, ранее он пьяный избивал своих родителей и был судим за угрозы убийством. Мать и отец постоянно жаловались на буйного сына в органы», — передает Shot.
Знакомые юриста сообщили, что хозяин собаки — умный и образованный человек, жизнь которого зашла в тупик. По их словам, у мужчины было два брака, детей не появилось. Он был одинок, поэтому завел собаку. Студию в Томилино мужчина купил в декабре прошлого года.
Также Shot указывает, что неделю назад бывший юрист звонил своему риелтору, он был подавлен. «Пожаловался, что соседи не полюбили их с собачкой, поэтому просил найти ему новый дом в Подмосковье», — сообщил telegram-канал.
Собака около недели провела в запертой квартире в Люберцах несколько дней. Животного с голоду выло, поэтому соседи вызвали полицию. Судя по кадрам из квартиры, хозяин злоупотреблял спиртным и долго не проводил даже мелкую уборку.
RT сообщал, что хозяин спаниеля найден в квартире мертвым, однако Shot пишет, что местонахождении мужчины неизвестно.
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