Установлена личность хозяина, который запер в квартире собаку

Shot: хозяин запертой в квартире собаки избивал родителей и был судим

14 февраля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Собака неделю голодала в запертой квартире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хозяином спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в Люберцах, оказался бывший юрист. Как сообщает Shot, 60-летний мужчина избивал родителей и был судим за угрозы убийством. «Хозяин запертного спаниеля — бывший юрист, ранее он пьяный избивал своих родителей и был судим за угрозы убийством. Мать и отец постоянно жаловались на буйного сына в органы», — передает Shot. Знакомые юриста сообщили, что хозяин собаки — умный и образованный человек, жизнь которого зашла в тупик. По их словам, у мужчины было два брака, детей не появилось. Он был одинок, поэтому завел собаку. Студию в Томилино мужчина купил в декабре прошлого года. Также Shot указывает, что неделю назад бывший юрист звонил своему риелтору, он был подавлен. «Пожаловался, что соседи не полюбили их с собачкой, поэтому просил найти ему новый дом в Подмосковье», — сообщил telegram-канал. Собака около недели провела в запертой квартире в Люберцах несколько дней. Животного с голоду выло, поэтому соседи вызвали полицию. Судя по кадрам из квартиры, хозяин злоупотреблял спиртным и долго не проводил даже мелкую уборку. RT сообщал, что хозяин спаниеля найден в квартире мертвым, однако Shot пишет, что местонахождении мужчины неизвестно.

Хозяином спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в Люберцах, оказался бывший юрист. Как сообщает Shot, 60-летний мужчина избивал родителей и был судим за угрозы убийством. «Хозяин запертного спаниеля — бывший юрист, ранее он пьяный избивал своих родителей и был судим за угрозы убийством. Мать и отец постоянно жаловались на буйного сына в органы», — передает Shot. Знакомые юриста сообщили, что хозяин собаки — умный и образованный человек, жизнь которого зашла в тупик. По их словам, у мужчины было два брака, детей не появилось. Он был одинок, поэтому завел собаку. Студию в Томилино мужчина купил в декабре прошлого года. Также Shot указывает, что неделю назад бывший юрист звонил своему риелтору, он был подавлен. «Пожаловался, что соседи не полюбили их с собачкой, поэтому просил найти ему новый дом в Подмосковье», — сообщил telegram-канал. Собака около недели провела в запертой квартире в Люберцах несколько дней. Животного с голоду выло, поэтому соседи вызвали полицию. Судя по кадрам из квартиры, хозяин злоупотреблял спиртным и долго не проводил даже мелкую уборку. RT сообщал, что хозяин спаниеля найден в квартире мертвым, однако Shot пишет, что местонахождении мужчины неизвестно.