RT: хозяин запертой в квартире собаки найден мертвым

Хозяина спаниеля, который несколько дней просидел в запертой квартире в подмосковном поселке Томилин, нашли мертвым. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Дверь в итоге вскрыли. Хозяина питомца нашли мертвым в квартире», сообщили в экстренных службах. Слова передает telegram-канал RT. Отмечается, что несколько жителей поселка хотят приютить собаку у себя.
Ранее сообщалось, что житель подмосковного поселка Томилино якобы запер свою собаку на несколько дней, а сам исчез. По словам соседей, мужчина часто уходил в долгие алкогольные загулы. После того как животное с голоду начало выть, соседи вызвали полицию, а также сами попытались вскрыть квартиру.
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