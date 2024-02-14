RT: хозяин запертой в квартире собаки найден мертвым

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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, мвд, участковый, полиция
Несколько местных жителей уже готовы приютить собаку Фото:

Хозяина спаниеля, который несколько дней просидел в запертой квартире в подмосковном поселке Томилин, нашли мертвым. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Дверь в итоге вскрыли. Хозяина питомца нашли мертвым в квартире», сообщили в экстренных службах. Слова передает telegram-канал RT. Отмечается, что несколько жителей поселка хотят приютить собаку у себя.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного поселка Томилино якобы запер свою собаку на несколько дней, а сам исчез. По словам соседей, мужчина часто уходил в долгие алкогольные загулы. После того как животное с голоду начало выть, соседи вызвали полицию, а также сами попытались вскрыть квартиру.

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Хозяина спаниеля, который несколько дней просидел в запертой квартире в подмосковном поселке Томилин, нашли мертвым. Об этом сообщили в экстренных службах. «Дверь в итоге вскрыли. Хозяина питомца нашли мертвым в квартире», сообщили в экстренных службах. Слова передает telegram-канал RT. Отмечается, что несколько жителей поселка хотят приютить собаку у себя. Ранее сообщалось, что житель подмосковного поселка Томилино якобы запер свою собаку на несколько дней, а сам исчез. По словам соседей, мужчина часто уходил в долгие алкогольные загулы. После того как животное с голоду начало выть, соседи вызвали полицию, а также сами попытались вскрыть квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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