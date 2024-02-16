Екатеринбурженка, которую нашли с пакетом на голове, незадолго до смерти жаловалась на проблемы

Девушка, погибшая в Екатеринбурге, перед смертью жаловалась друзьям
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ипотека, новый дом, дом, многоэтажка
Труп девушки нашли возле многоэтажки на Рябинина, 18/3, где она проживала (архивное фото) Фото:

Незрячая девушка, чье тело с пакетом на голове обнаружили вечером 15 февраля в Академическом районе Екатеринбурга, незадолго до смерти жаловалась на проблемы. Об этом рассказали друзья погибшей.

«Незадолго до смерти она [погибшая] звонила им [друзьям] и жаловалась на различные проблемы. Помимо того, что девушка была инвалидом по зрению, она жила далеко от семьи. Все ее родные живут в городе Березники Пермского края», — пишет Е1.RU со слов друзей.

Несмотря на мечты о семейной жизни, девушка ни с кем не встречалась. Друзья и знакомые отзываются о ней как об очень добром человеке и талантливом специалисте.

Вечером 15 февраля в Академическом районе Екатеринбурга прохожие обнаружили труп с пакетом на голове. Выяснилось, что погибшей оказалась незрячая девушка-массажист. Обстоятельства гибели горожанки сейчас выясняют криминалисты и следователи.

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Незрячая девушка, чье тело с пакетом на голове обнаружили вечером 15 февраля в Академическом районе Екатеринбурга, незадолго до смерти жаловалась на проблемы. Об этом рассказали друзья погибшей. «Незадолго до смерти она [погибшая] звонила им [друзьям] и жаловалась на различные проблемы. Помимо того, что девушка была инвалидом по зрению, она жила далеко от семьи. Все ее родные живут в городе Березники Пермского края», — пишет Е1.RU со слов друзей. Несмотря на мечты о семейной жизни, девушка ни с кем не встречалась. Друзья и знакомые отзываются о ней как об очень добром человеке и талантливом специалисте. Вечером 15 февраля в Академическом районе Екатеринбурга прохожие обнаружили труп с пакетом на голове. Выяснилось, что погибшей оказалась незрячая девушка-массажист. Обстоятельства гибели горожанки сейчас выясняют криминалисты и следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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