Екатеринбурженка, которую нашли с пакетом на голове, незадолго до смерти жаловалась на проблемы

Незрячая девушка, чье тело с пакетом на голове обнаружили вечером 15 февраля в Академическом районе Екатеринбурга, незадолго до смерти жаловалась на проблемы. Об этом рассказали друзья погибшей.
«Незадолго до смерти она [погибшая] звонила им [друзьям] и жаловалась на различные проблемы. Помимо того, что девушка была инвалидом по зрению, она жила далеко от семьи. Все ее родные живут в городе Березники Пермского края», — пишет Е1.RU со слов друзей.
Несмотря на мечты о семейной жизни, девушка ни с кем не встречалась. Друзья и знакомые отзываются о ней как об очень добром человеке и талантливом специалисте.
Вечером 15 февраля в Академическом районе Екатеринбурга прохожие обнаружили труп с пакетом на голове. Выяснилось, что погибшей оказалась незрячая девушка-массажист. Обстоятельства гибели горожанки сейчас выясняют криминалисты и следователи.
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