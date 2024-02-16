Екатеринбурженка, которую нашли с пакетом на голове, незадолго до смерти жаловалась на проблемы

Девушка, погибшая в Екатеринбурге, перед смертью жаловалась друзьям

16 февраля 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Труп девушки нашли возле многоэтажки на Рябинина, 18/3, где она проживала (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Незрячая девушка, чье тело с пакетом на голове обнаружили вечером 15 февраля в Академическом районе Екатеринбурга, незадолго до смерти жаловалась на проблемы. Об этом рассказали друзья погибшей. «Незадолго до смерти она [погибшая] звонила им [друзьям] и жаловалась на различные проблемы. Помимо того, что девушка была инвалидом по зрению, она жила далеко от семьи. Все ее родные живут в городе Березники Пермского края», — пишет Е1.RU со слов друзей. Несмотря на мечты о семейной жизни, девушка ни с кем не встречалась. Друзья и знакомые отзываются о ней как об очень добром человеке и талантливом специалисте.



Вечером 15 февраля в Академическом районе Екатеринбурга прохожие обнаружили труп с пакетом на голове. Выяснилось, что погибшей оказалась незрячая девушка-массажист. Обстоятельства гибели горожанки сейчас выясняют криминалисты и следователи.

Незрячая девушка, чье тело с пакетом на голове обнаружили вечером 15 февраля в Академическом районе Екатеринбурга, незадолго до смерти жаловалась на проблемы. Об этом рассказали друзья погибшей. «Незадолго до смерти она [погибшая] звонила им [друзьям] и жаловалась на различные проблемы. Помимо того, что девушка была инвалидом по зрению, она жила далеко от семьи. Все ее родные живут в городе Березники Пермского края», — пишет Е1.RU со слов друзей. Несмотря на мечты о семейной жизни, девушка ни с кем не встречалась. Друзья и знакомые отзываются о ней как об очень добром человеке и талантливом специалисте. Вечером 15 февраля в Академическом районе Екатеринбурга прохожие обнаружили труп с пакетом на голове. Выяснилось, что погибшей оказалась незрячая девушка-массажист. Обстоятельства гибели горожанки сейчас выясняют криминалисты и следователи.