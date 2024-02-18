18 февраля 2024

В Чехии посчитали сумму пособий, выплаченных беженцам с Украины

Чехия за два года выплатила украинским беженцам 710 млн долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Чехии находится 383 тысячи переселенцев с Украины Фото:

Украинским беженцам, приехавшим в Чехию с начала спецоперации, выдали гуманитарных пособий на сумму около 710 миллионов долларов. Такие данные приводит МВД и Минтруда Чехии.

«Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 миллиарда крон (около 710 миллионов долларов — прим. URA.RU)», — сообщает издание Idnes со ссылкой на данные двух ведомств. Сейчас в Чехии находится 383 тысячи переселенцев с Украины.

Украинские беженцы массово уезжали из Европы в отпуск на родину летом прошлого года. Все билеты из Чехии на Украину еще в июле были распроданы до середины августа. Словацкий политик, член движения «Республика» Марек Курта заявил, что украинцы едут на полученные в новом статусе пособия в «страну, из которой бежали», пишет «Национальная служба новостей».

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Украинским беженцам, приехавшим в Чехию с начала спецоперации, выдали гуманитарных пособий на сумму около 710 миллионов долларов. Такие данные приводит МВД и Минтруда Чехии. «Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 миллиарда крон (около 710 миллионов долларов — прим. URA.RU)», — сообщает издание Idnes со ссылкой на данные двух ведомств. Сейчас в Чехии находится 383 тысячи переселенцев с Украины. Украинские беженцы массово уезжали из Европы в отпуск на родину летом прошлого года. Все билеты из Чехии на Украину еще в июле были распроданы до середины августа. Словацкий политик, член движения «Республика» Марек Курта заявил, что украинцы едут на полученные в новом статусе пособия в «страну, из которой бежали», пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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