В Чехии посчитали сумму пособий, выплаченных беженцам с Украины

Чехия за два года выплатила украинским беженцам 710 млн долларов

19 февраля 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

В Чехии находится 383 тысячи переселенцев с Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинским беженцам, приехавшим в Чехию с начала спецоперации, выдали гуманитарных пособий на сумму около 710 миллионов долларов. Такие данные приводит МВД и Минтруда Чехии. «Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 миллиарда крон (около 710 миллионов долларов — прим. URA.RU)», — сообщает издание Idnes со ссылкой на данные двух ведомств. Сейчас в Чехии находится 383 тысячи переселенцев с Украины. Украинские беженцы массово уезжали из Европы в отпуск на родину летом прошлого года. Все билеты из Чехии на Украину еще в июле были распроданы до середины августа. Словацкий политик, член движения «Республика» Марек Курта заявил, что украинцы едут на полученные в новом статусе пособия в «страну, из которой бежали», пишет «Национальная служба новостей».

Украинским беженцам, приехавшим в Чехию с начала спецоперации, выдали гуманитарных пособий на сумму около 710 миллионов долларов. Такие данные приводит МВД и Минтруда Чехии. «Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 миллиарда крон (около 710 миллионов долларов — прим. URA.RU)», — сообщает издание Idnes со ссылкой на данные двух ведомств. Сейчас в Чехии находится 383 тысячи переселенцев с Украины. Украинские беженцы массово уезжали из Европы в отпуск на родину летом прошлого года. Все билеты из Чехии на Украину еще в июле были распроданы до середины августа. Словацкий политик, член движения «Республика» Марек Курта заявил, что украинцы едут на полученные в новом статусе пособия в «страну, из которой бежали», пишет «Национальная служба новостей».