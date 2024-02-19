Россиян в Гвинее призвали спрятаться дома из-за волнений в стране

20 февраля 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

МИД РФ обратился к россиянам, проживающим в Гвинее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посольство России в Гвинее обратилось к соотечественникам, проживающим в республике, с просьбой быть бдительными и не покидать свои дома из-за риска волнений в стране. Сообщение диппредставительства РФ размещено в соцсети. «Вниманию соотечественников. В связи с президентским указом (президент Гвинеи Мамади Думбуя — прим. URA.RU) о роспуске правительства Гвинейской Республики и вероятностью волнений в городе Конакри рекомендуем соблюдать особую бдительность и не покидать места проживания до нормализации ситуации», — сообщается в telegram-канале посольства РФ в Гвинее. Россия тесно сотрудничает с африканскими республиками. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это взаимодействие между странами — один из неизменных приоритетов российской внешней политики. Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень, заявил Путин.

Посольство России в Гвинее обратилось к соотечественникам, проживающим в республике, с просьбой быть бдительными и не покидать свои дома из-за риска волнений в стране. Сообщение диппредставительства РФ размещено в соцсети. «Вниманию соотечественников. В связи с президентским указом (президент Гвинеи Мамади Думбуя — прим. URA.RU) о роспуске правительства Гвинейской Республики и вероятностью волнений в городе Конакри рекомендуем соблюдать особую бдительность и не покидать места проживания до нормализации ситуации», — сообщается в telegram-канале посольства РФ в Гвинее. Россия тесно сотрудничает с африканскими республиками. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это взаимодействие между странами — один из неизменных приоритетов российской внешней политики. Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень, заявил Путин.