Россиян в Гвинее призвали спрятаться дома из-за волнений в стране

Посольство России в Гвинее обратилось к соотечественникам, проживающим в республике, с просьбой быть бдительными и не покидать свои дома из-за риска волнений в стране. Сообщение диппредставительства РФ размещено в соцсети.
«Вниманию соотечественников. В связи с президентским указом (президент Гвинеи Мамади Думбуя — прим. URA.RU) о роспуске правительства Гвинейской Республики и вероятностью волнений в городе Конакри рекомендуем соблюдать особую бдительность и не покидать места проживания до нормализации ситуации», — сообщается в telegram-канале
Россия тесно сотрудничает с африканскими республиками. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это взаимодействие между странами — один из неизменных приоритетов российской внешней политики. Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень, заявил Путин.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.