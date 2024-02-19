19 февраля 2024

Россиян в Гвинее призвали спрятаться дома из-за волнений в стране

© Служба новостей «URA.RU»
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ обратился к россиянам, проживающим в Гвинее Фото:

Посольство России в Гвинее обратилось к соотечественникам, проживающим в республике, с просьбой быть бдительными и не покидать свои дома из-за риска волнений в стране. Сообщение диппредставительства РФ размещено в соцсети.

«Вниманию соотечественников. В связи с президентским указом (президент Гвинеи Мамади Думбуя — прим. URA.RU) о роспуске правительства Гвинейской Республики и вероятностью волнений в городе Конакри рекомендуем соблюдать особую бдительность и не покидать места проживания до нормализации ситуации», — сообщается в telegram-канале посольства РФ в Гвинее.

Россия тесно сотрудничает с африканскими республиками. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это взаимодействие между странами — один из неизменных приоритетов российской внешней политики. Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень, заявил Путин.

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Посольство России в Гвинее обратилось к соотечественникам, проживающим в республике, с просьбой быть бдительными и не покидать свои дома из-за риска волнений в стране. Сообщение диппредставительства РФ размещено в соцсети. «Вниманию соотечественников. В связи с президентским указом (президент Гвинеи Мамади Думбуя — прим. URA.RU) о роспуске правительства Гвинейской Республики и вероятностью волнений в городе Конакри рекомендуем соблюдать особую бдительность и не покидать места проживания до нормализации ситуации», — сообщается в telegram-канале посольства РФ в Гвинее. Россия тесно сотрудничает с африканскими республиками. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это взаимодействие между странами — один из неизменных приоритетов российской внешней политики. Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень, заявил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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