В Челябинской области за 2023 год все марки бензина подорожали. Как следует из данных Челябинскстата, рост стоимости составил 8,5%.
«Индекс потребительских цен на бензин автомобильный в январе 2024 года к декабрю 2023 года составил 100,4%. К январю 2023 года показатель достиг 108,5%», — отметил Челябинскстат в своем бюллетене.
Больше всего подорожал бензин марки АИ-98. Прирост цены на товар составил 10,8%. Стоимость топлива марки АИ-95 увеличилась на 8,1%, марки АИ-92 — на 7,7%. В сравнении с декабрем в январе увеличение на все марки было незначительным, в пределах 0,3 — 0,5%.
В целом индекс цен на все товары и услуги составил 7,7%. Причем услуги стали лидерами роста стоимости, прибавив в цене 11,1%. Меньше всего поднялась цена непродовольственных товаров, на 3,8%. Продукты питания подорожали за год на 8,7%.
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