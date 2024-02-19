В Челябинской области за год подорожал бензин. Скрин

Челябинскстат: бензин в регионе за год подорожал на 8,5%

20 февраля 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Бензин в регионе за год стал стоить дороже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за 2023 год все марки бензина подорожали. Как следует из данных Челябинскстата, рост стоимости составил 8,5%. «Индекс потребительских цен на бензин автомобильный в январе 2024 года к декабрю 2023 года составил 100,4%. К январю 2023 года показатель достиг 108,5%», — отметил Челябинскстат в своем бюллетене. Больше всего подорожал бензин марки АИ-98. Прирост цены на товар составил 10,8%. Стоимость топлива марки АИ-95 увеличилась на 8,1%, марки АИ-92 — на 7,7%. В сравнении с декабрем в январе увеличение на все марки было незначительным, в пределах 0,3 — 0,5%. В целом индекс цен на все товары и услуги составил 7,7%. Причем услуги стали лидерами роста стоимости, прибавив в цене 11,1%. Меньше всего поднялась цена непродовольственных товаров, на 3,8%. Продукты питания подорожали за год на 8,7%. Подорожав за год, за месяц бензин почти сохранил прежнюю цену декабря Скрин: пресс-служба Челябинскстата

В Челябинской области за 2023 год все марки бензина подорожали. Как следует из данных Челябинскстата, рост стоимости составил 8,5%. «Индекс потребительских цен на бензин автомобильный в январе 2024 года к декабрю 2023 года составил 100,4%. К январю 2023 года показатель достиг 108,5%», — отметил Челябинскстат в своем бюллетене. Больше всего подорожал бензин марки АИ-98. Прирост цены на товар составил 10,8%. Стоимость топлива марки АИ-95 увеличилась на 8,1%, марки АИ-92 — на 7,7%. В сравнении с декабрем в январе увеличение на все марки было незначительным, в пределах 0,3 — 0,5%. В целом индекс цен на все товары и услуги составил 7,7%. Причем услуги стали лидерами роста стоимости, прибавив в цене 11,1%. Меньше всего поднялась цена непродовольственных товаров, на 3,8%. Продукты питания подорожали за год на 8,7%.