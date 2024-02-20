Из-за 40-градусных морозов госавтоинспекторы перешли на усиленный режим работы

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На дороги выведены 37 экипажей ДПС для помощи водителям Фото:

В связи с понижением температуры воздуха в отдельных районах Челябинской области до -40 градусов Госавтоиспекция в ночь на 21 февраля переведена на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ночь на 21 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные морозы, температура воздуха упадет почти до −40 градусов цельсия», — сообщает управление в своем telegram-канале. Уточняется, что на трассах в Челябинской области в этот период будет работать 37 экипажей ДПС областного полка.

Дополнительные силы выведены для оказания помощи водителям в затруднительных ситуациях, поясняют в ведомстве. Госавтоинспекция просит водителей, в случае необходимости, незамедлительно обращаться к ближайшему экипажу ДПС.

Аномальные холода установились в Челябинской области с 19 февраля. Ночью температура воздуха может опускаться до минус 35-40 градусов. По сообщениям синоптиков, морозы покинут регион 23 февраля.

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В связи с понижением температуры воздуха в отдельных районах Челябинской области до -40 градусов Госавтоиспекция в ночь на 21 февраля переведена на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «В ночь на 21 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные морозы, температура воздуха упадет почти до −40 градусов цельсия», — сообщает управление в своем telegram-канале. Уточняется, что на трассах в Челябинской области в этот период будет работать 37 экипажей ДПС областного полка. Дополнительные силы выведены для оказания помощи водителям в затруднительных ситуациях, поясняют в ведомстве. Госавтоинспекция просит водителей, в случае необходимости, незамедлительно обращаться к ближайшему экипажу ДПС. Аномальные холода установились в Челябинской области с 19 февраля. Ночью температура воздуха может опускаться до минус 35-40 градусов. По сообщениям синоптиков, морозы покинут регион 23 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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