29 февраля 2024

Челябинцы стали раскупать квартиры в новостройках на месяц быстрее

Авито: квартиры в челябинских новостройках продаются за 101 день
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство РМК-Арены. Челябинск, недвижимость, металлоконструкция, металл, жк святогор, новостройка
Квартиры в новостройках Челябинска по сравнению с 2023 годом продаются на 32 дня быстрее Фото:

Челябинские квартиры в новостройках в 2023 году по сравнению с 2022 годом стали продаваться на 32 дня быстрее. Новое жилье челябинцы покупают за 101 день. При этом на вторичном рынке данную недвижимость горожане приобретают за 108 дней, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Квартиры в новостройках Челябинска продаются на 32 дня быстрее, чем год назад. В то же время на вторичном рынке средний срок жизни объявлений о продаже квартир по сравнению с февралем 2023 года в Челябинске сократился на 3 дня. Средний срок экспозиции объектов в новостройках здесь составляет 101 день, а на вторичном рынке — 108 дней», — рассказали в пресс-службе.

В Челябинске срок жизни объявлений о продаже новых квартир за 2023 год сократился на 24%, при этом число квартир, выставленных на продажу, выросло на 38%. Срок продажи квартир на вторичном рынке жилья сократился лишь на 3%, а количество объявлений о продаже вторичных квартир при этом, напротив, снизилось на 15%.

В целом по России на первичном рынке жилья время на поиск покупателя сократилось на 13% за год — со 167 до 145 дней. Быстрее всего продаются студии — за139 дней. Однокомнатные квартиры — за 142 дня, двухкомнатное жилье — за 146 дней. Эксперты отмечают, это связано с более низкими ценами за объекты в среднем. Трехкомнатные квартиры в новостройках находят своих покупателей за 151 день, объекты с четырьмя комнатами и более продаются за 163 дня.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские квартиры в новостройках в 2023 году по сравнению с 2022 годом стали продаваться на 32 дня быстрее. Новое жилье челябинцы покупают за 101 день. При этом на вторичном рынке данную недвижимость горожане приобретают за 108 дней, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Квартиры в новостройках Челябинска продаются на 32 дня быстрее, чем год назад. В то же время на вторичном рынке средний срок жизни объявлений о продаже квартир по сравнению с февралем 2023 года в Челябинске сократился на 3 дня. Средний срок экспозиции объектов в новостройках здесь составляет 101 день, а на вторичном рынке — 108 дней», — рассказали в пресс-службе. В Челябинске срок жизни объявлений о продаже новых квартир за 2023 год сократился на 24%, при этом число квартир, выставленных на продажу, выросло на 38%. Срок продажи квартир на вторичном рынке жилья сократился лишь на 3%, а количество объявлений о продаже вторичных квартир при этом, напротив, снизилось на 15%. В целом по России на первичном рынке жилья время на поиск покупателя сократилось на 13% за год — со 167 до 145 дней. Быстрее всего продаются студии — за139 дней. Однокомнатные квартиры — за 142 дня, двухкомнатное жилье — за 146 дней. Эксперты отмечают, это связано с более низкими ценами за объекты в среднем. Трехкомнатные квартиры в новостройках находят своих покупателей за 151 день, объекты с четырьмя комнатами и более продаются за 163 дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...