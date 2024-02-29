Челябинцы стали раскупать квартиры в новостройках на месяц быстрее

Авито: квартиры в челябинских новостройках продаются за 101 день

01 марта 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Квартиры в новостройках Челябинска по сравнению с 2023 годом продаются на 32 дня быстрее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские квартиры в новостройках в 2023 году по сравнению с 2022 годом стали продаваться на 32 дня быстрее. Новое жилье челябинцы покупают за 101 день. При этом на вторичном рынке данную недвижимость горожане приобретают за 108 дней, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Квартиры в новостройках Челябинска продаются на 32 дня быстрее, чем год назад. В то же время на вторичном рынке средний срок жизни объявлений о продаже квартир по сравнению с февралем 2023 года в Челябинске сократился на 3 дня. Средний срок экспозиции объектов в новостройках здесь составляет 101 день, а на вторичном рынке — 108 дней», — рассказали в пресс-службе. В Челябинске срок жизни объявлений о продаже новых квартир за 2023 год сократился на 24%, при этом число квартир, выставленных на продажу, выросло на 38%. Срок продажи квартир на вторичном рынке жилья сократился лишь на 3%, а количество объявлений о продаже вторичных квартир при этом, напротив, снизилось на 15%. В целом по России на первичном рынке жилья время на поиск покупателя сократилось на 13% за год — со 167 до 145 дней. Быстрее всего продаются студии — за139 дней. Однокомнатные квартиры — за 142 дня, двухкомнатное жилье — за 146 дней. Эксперты отмечают, это связано с более низкими ценами за объекты в среднем. Трехкомнатные квартиры в новостройках находят своих покупателей за 151 день, объекты с четырьмя комнатами и более продаются за 163 дня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинские квартиры в новостройках в 2023 году по сравнению с 2022 годом стали продаваться на 32 дня быстрее. Новое жилье челябинцы покупают за 101 день. При этом на вторичном рынке данную недвижимость горожане приобретают за 108 дней, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Квартиры в новостройках Челябинска продаются на 32 дня быстрее, чем год назад. В то же время на вторичном рынке средний срок жизни объявлений о продаже квартир по сравнению с февралем 2023 года в Челябинске сократился на 3 дня. Средний срок экспозиции объектов в новостройках здесь составляет 101 день, а на вторичном рынке — 108 дней», — рассказали в пресс-службе. В Челябинске срок жизни объявлений о продаже новых квартир за 2023 год сократился на 24%, при этом число квартир, выставленных на продажу, выросло на 38%. Срок продажи квартир на вторичном рынке жилья сократился лишь на 3%, а количество объявлений о продаже вторичных квартир при этом, напротив, снизилось на 15%. В целом по России на первичном рынке жилья время на поиск покупателя сократилось на 13% за год — со 167 до 145 дней. Быстрее всего продаются студии — за139 дней. Однокомнатные квартиры — за 142 дня, двухкомнатное жилье — за 146 дней. Эксперты отмечают, это связано с более низкими ценами за объекты в среднем. Трехкомнатные квартиры в новостройках находят своих покупателей за 151 день, объекты с четырьмя комнатами и более продаются за 163 дня.