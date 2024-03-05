Суд отклонил жалобы уральского экс-участкового, рассказавшего о 3 телах в могиле

05 марта 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Сейчас Юрий Золотко находится под домашним арестом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Шалинский районный суд отказал бывшему свердловскому участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами, в удовлетворении апелляций о признании незаконными возбужденных против него двух уголовных дел. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Судебные процессы состоялись 4 марта. «Золотко подал жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ). Их оставили без удовлетворения», — пояснили в суде. Новость по теме Свердловский экс-участковый, рассказавший о могиле с тремя трупами, накажет силовиков Первое дело на Золотко завели по статье за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Его обвиняют в избиении соседа, которое якобы произошло еще в 2019 году. «Хотя [сосед], находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам упал и по собственной неосторожности причинил себе телесные повреждения! Но спустя пять лет придумали, что оказывается его бил Юра. Ранее этот мужчина писал заявление на Юрия и его напарника, уже проходила проверка по данному факту. Тогда был сделан отказной, но как только Юра написал заявление о спрятанных трупах, это дело пятилетней давности вновь подняли», — сказала URA.RU супруга подсудимого Кристина Золотко. Во втором случае бывшего полицейского обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он избил троих мужчин, когда был при исполнении. «У так называемых потерпевших даже нет телесных повреждений. Они не обращались в медицинские учреждения, они просто оговаривают Юру. Он ранее их привлекал к ответственности, они ему мстят за это», — считает Кристина Золотко. Золотко публично рассказал о могиле с тремя трупами в декабре 2023 года. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следователи, проведя проверку в ОВД, заявили, что информация экс-участкового не соответствует действительности. После этого Золотко стал фигурантом второго уголовного дела. Суд отправил его под домашний арест. В феврале текущего года Первоуральский городской суд отменил приговор по первому делу Золотко. Судебное разбирательство продолжается. Подробнее — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шалинский районный суд отказал бывшему свердловскому участковому Юрию Золотко, который рассказал о могиле с тремя трупами, в удовлетворении апелляций о признании незаконными возбужденных против него двух уголовных дел. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Судебные процессы состоялись 4 марта. «Золотко подал жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ). Их оставили без удовлетворения», — пояснили в суде. Первое дело на Золотко завели по статье за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Его обвиняют в избиении соседа, которое якобы произошло еще в 2019 году. «Хотя [сосед], находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам упал и по собственной неосторожности причинил себе телесные повреждения! Но спустя пять лет придумали, что оказывается его бил Юра. Ранее этот мужчина писал заявление на Юрия и его напарника, уже проходила проверка по данному факту. Тогда был сделан отказной, но как только Юра написал заявление о спрятанных трупах, это дело пятилетней давности вновь подняли», — сказала URA.RU супруга подсудимого Кристина Золотко. Во втором случае бывшего полицейского обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он избил троих мужчин, когда был при исполнении. «У так называемых потерпевших даже нет телесных повреждений. Они не обращались в медицинские учреждения, они просто оговаривают Юру. Он ранее их привлекал к ответственности, они ему мстят за это», — считает Кристина Золотко. Золотко публично рассказал о могиле с тремя трупами в декабре 2023 года. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следователи, проведя проверку в ОВД, заявили, что информация экс-участкового не соответствует действительности. После этого Золотко стал фигурантом второго уголовного дела. Суд отправил его под домашний арест. В феврале текущего года Первоуральский городской суд отменил приговор по первому делу Золотко. Судебное разбирательство продолжается. Подробнее — в сюжете URA.RU.