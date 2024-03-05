Генпрокурор РФ обеспечил защиту челябинского города от наводнения

По поручению генпрокурора Игоря Краснова в Аше провели работы, исключающие регулярное подтопление жилых домов. Об этом сообщили URA.RU 5 марта в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Жительница Аши пожаловалась, что в 2016 году при ремонте дороги был возведен мост через реку Мань-Елга с устройством на дне железобетонных плит и водопропускных труб. После этого в 2017 и 2022 годах происходило подтопление 10 жилых домов. Обращения граждан местные власти игнорировали.
«По поручению Игоря Краснова управлением Генпрокуратуры по УрФО было организовано рассмотрение обращение женщины. В результате прокурорского вмешательства муниципалитет организовал очистка русла, дна реки и водопропускных труб. Также были проведены работы по углублению дна», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Но и после этого, по заключению эксперта, сохранилась 1%-я вероятность, что при максимальном подъеме реки во время паводка прибрежную часть может затопить. Чтобы этого не произошло, было устроено дополнительное защитное сооружение — дорожное полотно подняли на протяжении более 600 метров.
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