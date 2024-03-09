09 марта 2024

Оскорбивший бойцов ВС РФ депутат вернулся из зоны СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, военные, солдаты, призывники, новобранцы, вс рф
Депутат ранее оскорблял российских военнослужащих Фото:

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за свои высказывания о военнослужащих по контракту, вернулся из зоны спецоперации. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте», уточнив, что его поездка была гуманитарной миссией.

«Готовившаяся с января гуманитарная миссия и все поставленные задачи на эту очередную поездку в зону проведения СВО мною выполнены. Я дома», — написал Дюков в своем аккаунте.

Скандал вокруг Дюкова разгорелся в феврале, когда он охарактеризовал контрактников как «алкоголиков, бомжей, зэков». После чего он принес публичные извинения и объявил о своем намерении отправиться в зону спецоперации. Его слова вызвали широкий общественный резонанс и привели к решению президиума регионального политсовета «Единой России» об исключении депутата из партии.

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Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за свои высказывания о военнослужащих по контракту, вернулся из зоны спецоперации. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте», уточнив, что его поездка была гуманитарной миссией. «Готовившаяся с января гуманитарная миссия и все поставленные задачи на эту очередную поездку в зону проведения СВО мною выполнены. Я дома», — написал Дюков в своем аккаунте. Скандал вокруг Дюкова разгорелся в феврале, когда он охарактеризовал контрактников как «алкоголиков, бомжей, зэков». После чего он принес публичные извинения и объявил о своем намерении отправиться в зону спецоперации. Его слова вызвали широкий общественный резонанс и привели к решению президиума регионального политсовета «Единой России» об исключении депутата из партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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