Оскорбивший бойцов ВС РФ депутат вернулся из зоны СВО

10 марта 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Депутат ранее оскорблял российских военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за свои высказывания о военнослужащих по контракту, вернулся из зоны спецоперации. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте», уточнив, что его поездка была гуманитарной миссией. «Готовившаяся с января гуманитарная миссия и все поставленные задачи на эту очередную поездку в зону проведения СВО мною выполнены. Я дома», — написал Дюков в своем аккаунте. Скандал вокруг Дюкова разгорелся в феврале, когда он охарактеризовал контрактников как «алкоголиков, бомжей, зэков». После чего он принес публичные извинения и объявил о своем намерении отправиться в зону спецоперации. Его слова вызвали широкий общественный резонанс и привели к решению президиума регионального политсовета «Единой России» об исключении депутата из партии.

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за свои высказывания о военнослужащих по контракту, вернулся из зоны спецоперации. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте», уточнив, что его поездка была гуманитарной миссией. «Готовившаяся с января гуманитарная миссия и все поставленные задачи на эту очередную поездку в зону проведения СВО мною выполнены. Я дома», — написал Дюков в своем аккаунте. Скандал вокруг Дюкова разгорелся в феврале, когда он охарактеризовал контрактников как «алкоголиков, бомжей, зэков». После чего он принес публичные извинения и объявил о своем намерении отправиться в зону спецоперации. Его слова вызвали широкий общественный резонанс и привели к решению президиума регионального политсовета «Единой России» об исключении депутата из партии.