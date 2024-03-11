Компания Polymetal успешно завершила продажу своих российских активов

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Компания Polymetal избавилась от активов в России Фото:

Компания Polymetal успешно завершила сделку по продаже 100% акций своего российского холдинга «Полиметалл» компании «Мангазея плюс». Об этом сообщили в компании.

«Polymetal закрыл сделку по продаже 100% акций российского подразделения „Полиметалл“», — передает сообщение компании ТАСС. Там добавили, что в результате закрытия сделки и в соответствии с условиями, изложенными в обращении от 19 февраля 2024 года, компания снизила чистый внешний долг на 2,2 миллиарда долларов, полностью погасила внутригрупповую задолженность в 1,04 миллиарда после вычета налогов, а также получила 300 миллионов после уплаты налогов.

По итогам сделки чистая денежная позиция Polymetal теперь составляет около 130 миллионов долларов. По словам главного исполнительного директора компании Виталия Несиса, в ближайшее время компания планирует представить новые изменения и политику распределения капитала.

Ранее, 7 марта, акционеры Polymetal одобрили продажу российского сегмента холдинга компании «Мангазея плюс». Соглашение о продаже было заключено на основе оценки бизнеса в 3,69 миллиарда долларов.

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Компания Polymetal успешно завершила сделку по продаже 100% акций своего российского холдинга «Полиметалл» компании «Мангазея плюс». Об этом сообщили в компании. «Polymetal закрыл сделку по продаже 100% акций российского подразделения „Полиметалл“», — передает сообщение компании ТАСС. Там добавили, что в результате закрытия сделки и в соответствии с условиями, изложенными в обращении от 19 февраля 2024 года, компания снизила чистый внешний долг на 2,2 миллиарда долларов, полностью погасила внутригрупповую задолженность в 1,04 миллиарда после вычета налогов, а также получила 300 миллионов после уплаты налогов. По итогам сделки чистая денежная позиция Polymetal теперь составляет около 130 миллионов долларов. По словам главного исполнительного директора компании Виталия Несиса, в ближайшее время компания планирует представить новые изменения и политику распределения капитала. Ранее, 7 марта, акционеры Polymetal одобрили продажу российского сегмента холдинга компании «Мангазея плюс». Соглашение о продаже было заключено на основе оценки бизнеса в 3,69 миллиарда долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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