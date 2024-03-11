Компания Polymetal успешно завершила продажу своих российских активов

11 марта 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Компания Polymetal избавилась от активов в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания Polymetal успешно завершила сделку по продаже 100% акций своего российского холдинга «Полиметалл» компании «Мангазея плюс». Об этом сообщили в компании. «Polymetal закрыл сделку по продаже 100% акций российского подразделения „Полиметалл“», — передает сообщение компании ТАСС. Там добавили, что в результате закрытия сделки и в соответствии с условиями, изложенными в обращении от 19 февраля 2024 года, компания снизила чистый внешний долг на 2,2 миллиарда долларов, полностью погасила внутригрупповую задолженность в 1,04 миллиарда после вычета налогов, а также получила 300 миллионов после уплаты налогов. По итогам сделки чистая денежная позиция Polymetal теперь составляет около 130 миллионов долларов. По словам главного исполнительного директора компании Виталия Несиса, в ближайшее время компания планирует представить новые изменения и политику распределения капитала. Ранее, 7 марта, акционеры Polymetal одобрили продажу российского сегмента холдинга компании «Мангазея плюс». Соглашение о продаже было заключено на основе оценки бизнеса в 3,69 миллиарда долларов.

Компания Polymetal успешно завершила сделку по продаже 100% акций своего российского холдинга «Полиметалл» компании «Мангазея плюс». Об этом сообщили в компании. «Polymetal закрыл сделку по продаже 100% акций российского подразделения „Полиметалл“», — передает сообщение компании ТАСС. Там добавили, что в результате закрытия сделки и в соответствии с условиями, изложенными в обращении от 19 февраля 2024 года, компания снизила чистый внешний долг на 2,2 миллиарда долларов, полностью погасила внутригрупповую задолженность в 1,04 миллиарда после вычета налогов, а также получила 300 миллионов после уплаты налогов. По итогам сделки чистая денежная позиция Polymetal теперь составляет около 130 миллионов долларов. По словам главного исполнительного директора компании Виталия Несиса, в ближайшее время компания планирует представить новые изменения и политику распределения капитала. Ранее, 7 марта, акционеры Polymetal одобрили продажу российского сегмента холдинга компании «Мангазея плюс». Соглашение о продаже было заключено на основе оценки бизнеса в 3,69 миллиарда долларов.