В Миассе полицейские со стрельбой гнались за пьяным водителем. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, жезл, гибдд, инспектор дпс, пистолет в кобуре
Инспекторы ДПС применили табельное оружие Фото:

В Миассе (Челябинская область) инспекторы ДПС вынуждены были использовать табельное оружие, чтобы остановить пьяного автомобилиста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после задержания выяснилось, что лихач не имел водительских прав.

«Для остановки транспортного средства полицейские приняли решение о применении огнестрельного оружия. После двух предупредительных выстрелов в воздух инспектор ДПС открыл прицельный огонь по колесам. Лихач не справился с управлением и съехал в кювет. После этого он был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что водитель мало того, что выпил перед тем, как сесть за руль, так еще и не имел водительского удостоверения. Но имел судимость. Инспекторы направили его на медосвидетельствование, которое выявило наличие алкоголя в крови.

«Сотрудники полиции составили в отношении гражданина административные материалы по шести статья КоАП РФ. Его машина помещена на специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Миассе (Челябинская область) инспекторы ДПС вынуждены были использовать табельное оружие, чтобы остановить пьяного автомобилиста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после задержания выяснилось, что лихач не имел водительских прав. «Для остановки транспортного средства полицейские приняли решение о применении огнестрельного оружия. После двух предупредительных выстрелов в воздух инспектор ДПС открыл прицельный огонь по колесам. Лихач не справился с управлением и съехал в кювет. После этого он был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что водитель мало того, что выпил перед тем, как сесть за руль, так еще и не имел водительского удостоверения. Но имел судимость. Инспекторы направили его на медосвидетельствование, которое выявило наличие алкоголя в крови. «Сотрудники полиции составили в отношении гражданина административные материалы по шести статья КоАП РФ. Его машина помещена на специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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