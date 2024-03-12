В Миассе полицейские со стрельбой гнались за пьяным водителем. Видео

12 марта 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Инспекторы ДПС применили табельное оружие Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе (Челябинская область) инспекторы ДПС вынуждены были использовать табельное оружие, чтобы остановить пьяного автомобилиста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после задержания выяснилось, что лихач не имел водительских прав. «Для остановки транспортного средства полицейские приняли решение о применении огнестрельного оружия. После двух предупредительных выстрелов в воздух инспектор ДПС открыл прицельный огонь по колесам. Лихач не справился с управлением и съехал в кювет. После этого он был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что водитель мало того, что выпил перед тем, как сесть за руль, так еще и не имел водительского удостоверения. Но имел судимость. Инспекторы направили его на медосвидетельствование, которое выявило наличие алкоголя в крови. «Сотрудники полиции составили в отношении гражданина административные материалы по шести статья КоАП РФ. Его машина помещена на специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.

В Миассе (Челябинская область) инспекторы ДПС вынуждены были использовать табельное оружие, чтобы остановить пьяного автомобилиста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после задержания выяснилось, что лихач не имел водительских прав. «Для остановки транспортного средства полицейские приняли решение о применении огнестрельного оружия. После двух предупредительных выстрелов в воздух инспектор ДПС открыл прицельный огонь по колесам. Лихач не справился с управлением и съехал в кювет. После этого он был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что водитель мало того, что выпил перед тем, как сесть за руль, так еще и не имел водительского удостоверения. Но имел судимость. Инспекторы направили его на медосвидетельствование, которое выявило наличие алкоголя в крови. «Сотрудники полиции составили в отношении гражданина административные материалы по шести статья КоАП РФ. Его машина помещена на специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.