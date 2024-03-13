Кадыров опубликовал кадры попытки прорыва ДРГ на территорию РФ. Видео

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Рамзан Кадыров заявил, что «Ахмат» и армия РФ легко отбили атаку диверсантов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с попыткой украинских диверсантов прорваться через границу России. Он также заявил, что отразить атаку противника не составило труда.

«Наступление [диверсантов] осуществлялось при помощи тяжелой боевой техники. <…> В данном случае планы ВСУ были разбиты батальоном „Запад-АХМАТ“ МО РФ под руководством дорогого БРАТА Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ», — написал Рамзан Кадыров у себя в telegram-канале. Он уточнил, что отразить атаку противника «не составило особого труда».

На кадрах видно, как группа людей пытается проникнуть на территорию Белгородской области. Однако по диверсантам нанесли удары уничтожив их технику.

Ранее сообщалось о попытках диверсантов прорваться в Белгородскую и Курскую области 12 марта. По данным ФСБ, было уничтожено более 100 участников ДРГ, пишет деловое издание «Взгляд». На следующий день диверсанты вновь пытались проникнуть в РФ через Белгородскую область.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с попыткой украинских диверсантов прорваться через границу России. Он также заявил, что отразить атаку противника не составило труда. «Наступление [диверсантов] осуществлялось при помощи тяжелой боевой техники. <…> В данном случае планы ВСУ были разбиты батальоном „Запад-АХМАТ“ МО РФ под руководством дорогого БРАТА Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ», — написал Рамзан Кадыров у себя в telegram-канале. Он уточнил, что отразить атаку противника «не составило особого труда». На кадрах видно, как группа людей пытается проникнуть на территорию Белгородской области. Однако по диверсантам нанесли удары уничтожив их технику. Ранее сообщалось о попытках диверсантов прорваться в Белгородскую и Курскую области 12 марта. По данным ФСБ, было уничтожено более 100 участников ДРГ, пишет деловое издание «Взгляд». На следующий день диверсанты вновь пытались проникнуть в РФ через Белгородскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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