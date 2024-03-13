Кадыров опубликовал кадры попытки прорыва ДРГ на территорию РФ. Видео

13 марта 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что «Ахмат» и армия РФ легко отбили атаку диверсантов Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с попыткой украинских диверсантов прорваться через границу России. Он также заявил, что отразить атаку противника не составило труда. «Наступление [диверсантов] осуществлялось при помощи тяжелой боевой техники. <…> В данном случае планы ВСУ были разбиты батальоном „Запад-АХМАТ“ МО РФ под руководством дорогого БРАТА Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ», — написал Рамзан Кадыров у себя в telegram-канале. Он уточнил, что отразить атаку противника «не составило особого труда». На кадрах видно, как группа людей пытается проникнуть на территорию Белгородской области. Однако по диверсантам нанесли удары уничтожив их технику. Ранее сообщалось о попытках диверсантов прорваться в Белгородскую и Курскую области 12 марта. По данным ФСБ, было уничтожено более 100 участников ДРГ, пишет деловое издание «Взгляд». На следующий день диверсанты вновь пытались проникнуть в РФ через Белгородскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с попыткой украинских диверсантов прорваться через границу России. Он также заявил, что отразить атаку противника не составило труда. «Наступление [диверсантов] осуществлялось при помощи тяжелой боевой техники. <…> В данном случае планы ВСУ были разбиты батальоном „Запад-АХМАТ“ МО РФ под руководством дорогого БРАТА Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ», — написал Рамзан Кадыров у себя в telegram-канале. Он уточнил, что отразить атаку противника «не составило особого труда». На кадрах видно, как группа людей пытается проникнуть на территорию Белгородской области. Однако по диверсантам нанесли удары уничтожив их технику. Ранее сообщалось о попытках диверсантов прорваться в Белгородскую и Курскую области 12 марта. По данным ФСБ, было уничтожено более 100 участников ДРГ, пишет деловое издание «Взгляд». На следующий день диверсанты вновь пытались проникнуть в РФ через Белгородскую область.