Путин наградил челябинских рабочих и их руководителей

15 марта 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ о награждении челябинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами 11 представителей промышленных предприятий Челябинской области из числа рабочих и их руководителей. Также почетные звания за свои профессиональные достижения получили челябинские металлурги, педагог и работник транспорта. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. «Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждаются 11 жителей Челябинской области. Жители региона удостоились почетных званий «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный металлург Российской Федерации» и «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», — следует из указа президента РФ. В документе сообщается, что медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены сотрудники четырех предприятий Челябинской области. Это Ильфат Валеев — сталевар электропечи ПАО «Ашинский металлургический завод», Петр Вязников — токарь ООО «Механоремонтный комплекс» (Магнитогорск), Сергей Желтяков — ведущий специалист ООО «Объединенная сервисная компания» (Магнитогорск), Владимир Киселев — бригадир ООО «Ремпуть» (Магнитогорск), Андрей Комаров — начальник цеха ООО «Механоремонтный комплекс», Николай Максимов — слесарь-ремонтник ООО «Объединенная сервисная компания», Вадим Нургалиев —начальник цеха ООО «Объединенная сервисная компания», Владимир Оботуров — оператор стана горячей прокатки ПАО «Ашинский металлургический завод», Борис Петров — токарь ООО «Механоремонтный комплекс», Александр Филин — слесарь-ремонтник ООО «Объединенная сервисная компания», Антон Шастин — менеджер «Объединенная сервисная компания». Также своим указом Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Марсу Вахидову — учителю лицея №77 (Челябинск). За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу президент РФ присвоил почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» Юрию Варицкому — вальцовщику стана горячей прокатки и Александру Чистякову — резчику холодного металла (оба металлурга трудятся на ПАО «Ашинский металлургический завод»). Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Валентине Девалют — осмотрщику вагонов ООО «Ремпуть». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами 11 представителей промышленных предприятий Челябинской области из числа рабочих и их руководителей. Также почетные звания за свои профессиональные достижения получили челябинские металлурги, педагог и работник транспорта. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. «Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждаются 11 жителей Челябинской области. Жители региона удостоились почетных званий «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный металлург Российской Федерации» и «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», — следует из указа президента РФ. В документе сообщается, что медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены сотрудники четырех предприятий Челябинской области. Это Ильфат Валеев — сталевар электропечи ПАО «Ашинский металлургический завод», Петр Вязников — токарь ООО «Механоремонтный комплекс» (Магнитогорск), Сергей Желтяков — ведущий специалист ООО «Объединенная сервисная компания» (Магнитогорск), Владимир Киселев — бригадир ООО «Ремпуть» (Магнитогорск), Андрей Комаров — начальник цеха ООО «Механоремонтный комплекс», Николай Максимов — слесарь-ремонтник ООО «Объединенная сервисная компания», Вадим Нургалиев —начальник цеха ООО «Объединенная сервисная компания», Владимир Оботуров — оператор стана горячей прокатки ПАО «Ашинский металлургический завод», Борис Петров — токарь ООО «Механоремонтный комплекс», Александр Филин — слесарь-ремонтник ООО «Объединенная сервисная компания», Антон Шастин — менеджер «Объединенная сервисная компания». Также своим указом Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Марсу Вахидову — учителю лицея №77 (Челябинск). За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу президент РФ присвоил почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» Юрию Варицкому — вальцовщику стана горячей прокатки и Александру Чистякову — резчику холодного металла (оба металлурга трудятся на ПАО «Ашинский металлургический завод»). Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Валентине Девалют — осмотрщику вагонов ООО «Ремпуть».