20 марта 2024

В Челябинской области осудили топ-менеджера, наживавшегося на нацпроекте

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора в отношении Мурата Ахметова. Магнитогорск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Приговор в отношении Сергея Догадина вступил в законную силу Фото:

В Челябинской области на четыре года условно осудили бывшего топ-менеджера телекоммуникационного холдинга, наживавшегося на нацпроекте «Информационная инфраструктура». По данным URA.RU, речь идет о представителе челябинского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» Сергее Догадине. Как сообщили агентству в пресс-службе УФСБ по региону, его приговор вступил в законную силу.

«Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда Челябинска о признании виновным гражданина России в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В суде удалось доказать причастность Догадина к хищениям средств, выделенных на федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Он, вступив в сговор с подрядчиком, сообщил ему заведомо ложные сведения об объеме и сумме фактически выполненных работ по подключению социально-значимых объектов области к интернету. Своими действиями он причинил ущерб компании не сумму 41 млн. рублей.

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В Челябинской области на четыре года условно осудили бывшего топ-менеджера телекоммуникационного холдинга, наживавшегося на нацпроекте «Информационная инфраструктура». По данным URA.RU, речь идет о представителе челябинского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» Сергее Догадине. Как сообщили агентству в пресс-службе УФСБ по региону, его приговор вступил в законную силу. «Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда Челябинска о признании виновным гражданина России в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В суде удалось доказать причастность Догадина к хищениям средств, выделенных на федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Он, вступив в сговор с подрядчиком, сообщил ему заведомо ложные сведения об объеме и сумме фактически выполненных работ по подключению социально-значимых объектов области к интернету. Своими действиями он причинил ущерб компании не сумму 41 млн. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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