Свердловчанин, зверски издевавшийся над подругой, попросился из суда в больницу. Фото, видео

21 марта 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Суд отклонил ходатайство Щеголихина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Асбеста (Свердловская область) Олег Щеголихин, который избил и облил бензином сожительницу, в суде попросил отправить его на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Орджоникидзевского районного суда. «Мы полагаем, что во время следствия не была проведена [такая] экспертиза. Не бралось во внимание и то, что у подсудимого был конфликт», — заявила адвокат подсудимого. Суд ходатайство Щеголихина оставил без удовлетворения. На заседании подсудимый прятал лицо красной папкой. Он сильно волновался и не мог внятно отвечать на вопросы судьи. Прокурор попросила продлить ему срок содержания под стражей на шесть месяцев. Щеголихин был не против этого, что удивило присутствующих. Судья удовлетворила ходатайство — теперь в СИЗО он будет находиться до 31 августа. Об инциденте стало известно в конце октября прошлого года. По версии следствия, Щеголихин затащил сожительницу в гараж, где несколько часов издевался над ней: прибил ее ноги к доске, облил бензином, а затем повез в лес, где собирался убить. Но, как стало известно URA.RU, мужчина якобы намеревался отвезти ее в один из асбестовских монастырей, чтобы ей оказали медицинскую помощь. Свой поступок он объяснил ревностью. В ту ночь девушка смогла спастись. Она спровоцировала ДТП. К месту аварии приехали силовики, которые и задержали Щеголихина. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Асбеста (Свердловская область) Олег Щеголихин, который избил и облил бензином сожительницу, в суде попросил отправить его на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Орджоникидзевского районного суда. «Мы полагаем, что во время следствия не была проведена [такая] экспертиза. Не бралось во внимание и то, что у подсудимого был конфликт», — заявила адвокат подсудимого. Суд ходатайство Щеголихина оставил без удовлетворения. На заседании подсудимый прятал лицо красной папкой. Он сильно волновался и не мог внятно отвечать на вопросы судьи. Прокурор попросила продлить ему срок содержания под стражей на шесть месяцев. Щеголихин был не против этого, что удивило присутствующих. Судья удовлетворила ходатайство — теперь в СИЗО он будет находиться до 31 августа. Об инциденте стало известно в конце октября прошлого года. По версии следствия, Щеголихин затащил сожительницу в гараж, где несколько часов издевался над ней: прибил ее ноги к доске, облил бензином, а затем повез в лес, где собирался убить. Но, как стало известно URA.RU, мужчина якобы намеревался отвезти ее в один из асбестовских монастырей, чтобы ей оказали медицинскую помощь. Свой поступок он объяснил ревностью. В ту ночь девушка смогла спастись. Она спровоцировала ДТП. К месту аварии приехали силовики, которые и задержали Щеголихина. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.