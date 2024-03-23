Путин уточнил процедуру освобождения от уголовного наказания для участников СВО

23 марта 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Механизм освобождения от уголовной ответственности не будет применяться к отдельным категориям преступлений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет процедуру освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО», — говорится в тексте указа. Отмечается, что вносимые поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы предусматривают, что уголовные дела в отношении участников спецоперации, призванных или заключивших контракт, будут приостановлены при награждении или увольнении с военной службы по соответствующим причинам. При этом этот механизм не применяется к отдельным категориям преступлений. Решение о прекращении дел будет приниматься с согласия участников СВО на основе нереабилитирующих оснований, сказано в документе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет процедуру освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО», — говорится в тексте указа. Отмечается, что вносимые поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы предусматривают, что уголовные дела в отношении участников спецоперации, призванных или заключивших контракт, будут приостановлены при награждении или увольнении с военной службы по соответствующим причинам. При этом этот механизм не применяется к отдельным категориям преступлений. Решение о прекращении дел будет приниматься с согласия участников СВО на основе нереабилитирующих оснований, сказано в документе.