Путин уточнил процедуру освобождения от уголовного наказания для участников СВО

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Механизм освобождения от уголовной ответственности не будет применяться к отдельным категориям преступлений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет процедуру освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО», — говорится в тексте указа. Отмечается, что вносимые поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы предусматривают, что уголовные дела в отношении участников спецоперации, призванных или заключивших контракт, будут приостановлены при награждении или увольнении с военной службы по соответствующим причинам.

При этом этот механизм не применяется к отдельным категориям преступлений. Решение о прекращении дел будет приниматься с согласия участников СВО на основе нереабилитирующих оснований, сказано в документе.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет процедуру освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО», — говорится в тексте указа. Отмечается, что вносимые поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы предусматривают, что уголовные дела в отношении участников спецоперации, призванных или заключивших контракт, будут приостановлены при награждении или увольнении с военной службы по соответствующим причинам. При этом этот механизм не применяется к отдельным категориям преступлений. Решение о прекращении дел будет приниматься с согласия участников СВО на основе нереабилитирующих оснований, сказано в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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