В челябинском поселке восстановили мост, за ремонтом которого следила прокуратура

Речную переправу в поселке Точильный Ашинского района, ремонт которой поставила на контроль прокуратура Челябинской области, удалось восстановить за пять дней. Чтобы населенный пункт не оказался отрезанным накануне паводка, власти привлекли в работе предпринимателя.
«Балка моста 1960-х годов постройки обрушилась из-за усталости металла. Это можно было ожидать — мост давно требовал капитального ремонта. 20 марта случилось обрушение, а уже 25 марта по отремонтированному мосту началось движение транспорта», — пишет газета «Стальная искра».
В восстановлении моста, по словам главы Точильненского сельского поселения Рамиля Шаракаева, помог местный предприниматель. Ранее прокуратура Челябинской области поставила на контроль ремонт обрушившейся части моста.
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