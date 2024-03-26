26 марта 2024

В челябинском поселке восстановили мост, за ремонтом которого следила прокуратура

В челябинском поселке отремонтировали рухнувшую переправу советских времен
© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, мост, лес, холода, разрушенный мост, водоем, река, осень
Мост в поселке Точильный удалось восстановить за пять дней Фото:

Речную переправу в поселке Точильный Ашинского района, ремонт которой поставила на контроль прокуратура Челябинской области, удалось восстановить за пять дней. Чтобы населенный пункт не оказался отрезанным накануне паводка, власти привлекли в работе предпринимателя.

«Балка моста 1960-х годов постройки обрушилась из-за усталости металла. Это можно было ожидать — мост давно требовал капитального ремонта. 20 марта случилось обрушение, а уже 25 марта по отремонтированному мосту началось движение транспорта», — пишет газета «Стальная искра».

В восстановлении моста, по словам главы Точильненского сельского поселения Рамиля Шаракаева, помог местный предприниматель. Ранее прокуратура Челябинской области поставила на контроль ремонт обрушившейся части моста.

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Речную переправу в поселке Точильный Ашинского района, ремонт которой поставила на контроль прокуратура Челябинской области, удалось восстановить за пять дней. Чтобы населенный пункт не оказался отрезанным накануне паводка, власти привлекли в работе предпринимателя. «Балка моста 1960-х годов постройки обрушилась из-за усталости металла. Это можно было ожидать — мост давно требовал капитального ремонта. 20 марта случилось обрушение, а уже 25 марта по отремонтированному мосту началось движение транспорта», — пишет газета «Стальная искра». В восстановлении моста, по словам главы Точильненского сельского поселения Рамиля Шаракаева, помог местный предприниматель. Ранее прокуратура Челябинской области поставила на контроль ремонт обрушившейся части моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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