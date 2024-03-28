Baza: у террористов из «Крокуса» в анализах нашли психотропное вещество, отключающее страх

Baza: террористы совершили нападение на «Крокус» под воздействием веществ
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, мирзоев далерджон
Террористы напали на «Крокус» под воздействием психотропных веществ Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

У террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» взяли кровь на экспертизу. В анализе обнаружили психотропное вещество, которое подавляет страх.

«Террористы находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх», — сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на источник. Там добавили, что вещество меняет восприятие реальности, при этом его название не уточнили.

Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Басманный суд Москвы арестовал четырех террористов, участвовавших в убийстве людей в концертном зале. Один из них признался, что ему обещали 500 тысяч рублей за совершение нападения, передает «Национальная служба новостей».

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У террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» взяли кровь на экспертизу. В анализе обнаружили психотропное вещество, которое подавляет страх. «Террористы находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх», — сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на источник. Там добавили, что вещество меняет восприятие реальности, при этом его название не уточнили. Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Басманный суд Москвы арестовал четырех террористов, участвовавших в убийстве людей в концертном зале. Один из них признался, что ему обещали 500 тысяч рублей за совершение нападения, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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