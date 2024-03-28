Baza: у террористов из «Крокуса» в анализах нашли психотропное вещество, отключающее страх

У террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» взяли кровь на экспертизу. В анализе обнаружили психотропное вещество, которое подавляет страх.
«Террористы находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх», — сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на источник. Там добавили, что вещество меняет восприятие реальности, при этом его название не уточнили.
Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Басманный суд Москвы арестовал четырех террористов, участвовавших в убийстве людей в концертном зале. Один из них признался, что ему обещали 500 тысяч рублей за совершение нападения, передает «Национальная служба новостей».
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