Происшествия Криминал Baza: у террористов из «Крокуса» в анализах нашли психотропное вещество, отключающее страх Baza: террористы совершили нападение на «Крокус» под воздействием веществ 28 марта 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Террористы напали на «Крокус» под воздействием психотропных веществ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» У террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» взяли кровь на экспертизу. В анализе обнаружили психотропное вещество, которое подавляет страх. «Террористы находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх», — сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на источник. Там добавили, что вещество меняет восприятие реальности, при этом его название не уточнили. Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Басманный суд Москвы арестовал четырех террористов, участвовавших в убийстве людей в концертном зале. Один из них признался, что ему обещали 500 тысяч рублей за совершение нападения, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» взяли кровь на экспертизу. В анализе обнаружили психотропное вещество, которое подавляет страх. «Террористы находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх», — сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на источник. Там добавили, что вещество меняет восприятие реальности, при этом его название не уточнили. Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Басманный суд Москвы арестовал четырех террористов, участвовавших в убийстве людей в концертном зале. Один из них признался, что ему обещали 500 тысяч рублей за совершение нападения, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям