В Челябинске выдано разрешение на строительство велопешеходного моста через реку Миасс

В Челябинске построят вантовый мост через реку Миасс

В конце марта было выдано разрешение на строительство вантового моста через реку Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выдано разрешение на строительство пешеходного моста через реку Миасс. Об этом на аппаратном совещании 1 апреля заявил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

«За прошедшую неделю выдано 16 разрешений, в том числе на строительство пешеходного моста через реку Миасс в районе улицы Университетская Набережная. Новый велопешеходный мост появится в Калининском районе», — сообщил Перемыкин.

Как ранее сообщили в группе компаний «Конар», мост будет первым в Челябинской области, спроектированным с использованием вантовой технологии. Его особенностью является отсутствие гибких несущих элементов. Основная нагрузка приходится на вертикальную опору — пилон, с которым пролеты соединены множеством стальных тросов — вантов. При закладке фундамента будут использованы анкерные сваи, применяемые при возведении зданий в горной местности, а также при строительстве метро. Это позволяет жестко зафиксировать опору, обеспечивая надежность сооружению.