31 марта 2024

В Челябинске выдано разрешение на строительство велопешеходного моста через реку Миасс

В Челябинске построят вантовый мост через реку Миасс
© Служба новостей «URA.RU»
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Природа в челябинском городском бору. Челябинск, северо-западный район, природа, река миасс
В конце марта было выдано разрешение на строительство вантового моста через реку Миасс Фото:

В Челябинске выдано разрешение на строительство пешеходного моста через реку Миасс. Об этом на аппаратном совещании 1 апреля заявил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

«За прошедшую неделю выдано 16 разрешений, в том числе на строительство пешеходного моста через реку Миасс в районе улицы Университетская Набережная. Новый велопешеходный мост появится в Калининском районе», — сообщил Перемыкин.

Как ранее сообщили в группе компаний «Конар», мост будет первым в Челябинской области, спроектированным с использованием вантовой технологии. Его особенностью является отсутствие гибких несущих элементов. Основная нагрузка приходится на вертикальную опору — пилон, с которым пролеты соединены множеством стальных тросов — вантов. При закладке фундамента будут использованы анкерные сваи, применяемые при возведении зданий в горной местности, а также при строительстве метро. Это позволяет жестко зафиксировать опору, обеспечивая надежность сооружению.

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В Челябинске выдано разрешение на строительство пешеходного моста через реку Миасс. Об этом на аппаратном совещании 1 апреля заявил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин. «За прошедшую неделю выдано 16 разрешений, в том числе на строительство пешеходного моста через реку Миасс в районе улицы Университетская Набережная. Новый велопешеходный мост появится в Калининском районе», — сообщил Перемыкин. Как ранее сообщили в группе компаний «Конар», мост будет первым в Челябинской области, спроектированным с использованием вантовой технологии. Его особенностью является отсутствие гибких несущих элементов. Основная нагрузка приходится на вертикальную опору — пилон, с которым пролеты соединены множеством стальных тросов — вантов. При закладке фундамента будут использованы анкерные сваи, применяемые при возведении зданий в горной местности, а также при строительстве метро. Это позволяет жестко зафиксировать опору, обеспечивая надежность сооружению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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