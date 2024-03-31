31 марта 2024

Недавно вернувшийся из колонии челябинец изнасиловал сестру

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, колючка, уфсин, итк, иту
Челябинцу грозит новый срок в колонии Фото:

Житель Челябинской области, недавно освободившийся из колонии, изнасиловал собственную сестру. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, инцидент произошел во время распития спиртного.

«В конце марта мужчина освободился из колонии. Через неделю они встретились с сестрой и решили отметить. После выпитого мужчина затащил сестру в комнату и изнасиловал ее. Женщина написала заявление в полицию. Мужчину вновь задержали и завели на него уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК РФ („Изнасилование“)», — рассказал источник.

После задержания мужчину отправили в изолятор временного содержания. Он полностью признал свою вину. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

По данным URA.RU, ранее мужчина уже насиловал сестру. Также он насильно заставлял мать вступать с ним в интимную близость. Помимо этого, в его послужном списке есть и имущественные преступления. За жизнь он был неоднократно судим.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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Житель Челябинской области, недавно освободившийся из колонии, изнасиловал собственную сестру. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, инцидент произошел во время распития спиртного. «В конце марта мужчина освободился из колонии. Через неделю они встретились с сестрой и решили отметить. После выпитого мужчина затащил сестру в комнату и изнасиловал ее. Женщина написала заявление в полицию. Мужчину вновь задержали и завели на него уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК РФ („Изнасилование“)», — рассказал источник. После задержания мужчину отправили в изолятор временного содержания. Он полностью признал свою вину. Вскоре ему должны избрать меру пресечения. По данным URA.RU, ранее мужчина уже насиловал сестру. Также он насильно заставлял мать вступать с ним в интимную близость. Помимо этого, в его послужном списке есть и имущественные преступления. За жизнь он был неоднократно судим. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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