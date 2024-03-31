Недавно вернувшийся из колонии челябинец изнасиловал сестру

Челябинцу грозит новый срок в колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Челябинской области, недавно освободившийся из колонии, изнасиловал собственную сестру. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, инцидент произошел во время распития спиртного.

«В конце марта мужчина освободился из колонии. Через неделю они встретились с сестрой и решили отметить. После выпитого мужчина затащил сестру в комнату и изнасиловал ее. Женщина написала заявление в полицию. Мужчину вновь задержали и завели на него уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК РФ („Изнасилование“)», — рассказал источник.

После задержания мужчину отправили в изолятор временного содержания. Он полностью признал свою вину. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

По данным URA.RU, ранее мужчина уже насиловал сестру. Также он насильно заставлял мать вступать с ним в интимную близость. Помимо этого, в его послужном списке есть и имущественные преступления. За жизнь он был неоднократно судим.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.