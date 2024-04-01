01 апреля 2024

Дело на подростка, выстрелившего в лицо сверстнику, направлено в суд Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Подросток ударил незнакомого сверстника по голове и выстрелил ему в лицо Фото:

Уголовное дело на 15-летнего подростка, который ударил сверстника и выстрелил ему в лицо из газового пистолета, направлено в суд Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего местного жителя, обвиняемого по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). В результате действий подростка потерпевшему причинен легкий вред здоровью», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в общественном месте у дома по улице 2-й Эльтонской 17 января 2024 года. По версии следствия, подросток трижды ударил незнакомого сверстника по голове, а затем умышленно выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета «Пионер», который относится к гражданскому газовому оружию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уголовное дело на 15-летнего подростка, который ударил сверстника и выстрелил ему в лицо из газового пистолета, направлено в суд Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего местного жителя, обвиняемого по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). В результате действий подростка потерпевшему причинен легкий вред здоровью», — пояснили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в общественном месте у дома по улице 2-й Эльтонской 17 января 2024 года. По версии следствия, подросток трижды ударил незнакомого сверстника по голове, а затем умышленно выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета «Пионер», который относится к гражданскому газовому оружию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...