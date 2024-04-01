Дело на подростка, выстрелившего в лицо сверстнику, направлено в суд Челябинска

02 апреля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Подросток ударил незнакомого сверстника по голове и выстрелил ему в лицо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело на 15-летнего подростка, который ударил сверстника и выстрелил ему в лицо из газового пистолета, направлено в суд Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего местного жителя, обвиняемого по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). В результате действий подростка потерпевшему причинен легкий вред здоровью», — пояснили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в общественном месте у дома по улице 2-й Эльтонской 17 января 2024 года. По версии следствия, подросток трижды ударил незнакомого сверстника по голове, а затем умышленно выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета «Пионер», который относится к гражданскому газовому оружию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело на 15-летнего подростка, который ударил сверстника и выстрелил ему в лицо из газового пистолета, направлено в суд Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего местного жителя, обвиняемого по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). В результате действий подростка потерпевшему причинен легкий вред здоровью», — пояснили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в общественном месте у дома по улице 2-й Эльтонской 17 января 2024 года. По версии следствия, подросток трижды ударил незнакомого сверстника по голове, а затем умышленно выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета «Пионер», который относится к гражданскому газовому оружию.