Трое мужчин до смерти избили человека в центре Луганска

03 апреля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Трое обвиняемых в убийстве мужчины в Луганске арестованы Фото: Стас Этвеш © URA.RU Обвиняемые в убийстве человека в центре Луганска задержаны. К преступлению причастны трое мужчин. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. Еще осенью в 2023 году в реанимацию был доставлен мужчина с множественными травмами, который в последствии скончался. Криминалисты установили, что к преступлению могут быть причастны трое мужчин. «Несмотря на то, что злоумышленники спешно покинули место преступления, их личности и местонахождение были установлены сотрудниками МВД», — сообщила Марковская. Ее слова передает РИА Новости. Как заявила Марковская, всем обвиняемым было предъявлено обвинение. Все фигуранты уже арестованы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемые в убийстве человека в центре Луганска задержаны. К преступлению причастны трое мужчин. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. Еще осенью в 2023 году в реанимацию был доставлен мужчина с множественными травмами, который в последствии скончался. Криминалисты установили, что к преступлению могут быть причастны трое мужчин. «Несмотря на то, что злоумышленники спешно покинули место преступления, их личности и местонахождение были установлены сотрудниками МВД», — сообщила Марковская. Ее слова передает РИА Новости. Как заявила Марковская, всем обвиняемым было предъявлено обвинение. Все фигуранты уже арестованы.