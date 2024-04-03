Трое мужчин до смерти избили человека в центре Луганска

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Трое обвиняемых в убийстве мужчины в Луганске арестованы Фото:

Обвиняемые в убийстве человека в центре Луганска задержаны. К преступлению причастны трое мужчин. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

Еще осенью в 2023 году в реанимацию был доставлен мужчина с множественными травмами, который в последствии скончался. Криминалисты установили, что к преступлению могут быть причастны трое мужчин. «Несмотря на то, что злоумышленники спешно покинули место преступления, их личности и местонахождение были установлены сотрудниками МВД», — сообщила Марковская. Ее слова передает РИА Новости.

Как заявила Марковская, всем обвиняемым было предъявлено обвинение. Все фигуранты уже арестованы.

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Обвиняемые в убийстве человека в центре Луганска задержаны. К преступлению причастны трое мужчин. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. Еще осенью в 2023 году в реанимацию был доставлен мужчина с множественными травмами, который в последствии скончался. Криминалисты установили, что к преступлению могут быть причастны трое мужчин. «Несмотря на то, что злоумышленники спешно покинули место преступления, их личности и местонахождение были установлены сотрудниками МВД», — сообщила Марковская. Ее слова передает РИА Новости. Как заявила Марковская, всем обвиняемым было предъявлено обвинение. Все фигуранты уже арестованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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