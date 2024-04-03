Трое мужчин до смерти избили человека в центре Луганска

Обвиняемые в убийстве человека в центре Луганска задержаны. К преступлению причастны трое мужчин. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
Еще осенью в 2023 году в реанимацию был доставлен мужчина с множественными травмами, который в последствии скончался. Криминалисты установили, что к преступлению могут быть причастны трое мужчин. «Несмотря на то, что злоумышленники спешно покинули место преступления, их личности и местонахождение были установлены сотрудниками МВД», — сообщила Марковская. Ее слова передает РИА Новости.
Как заявила Марковская, всем обвиняемым было предъявлено обвинение. Все фигуранты уже арестованы.
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