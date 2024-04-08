Полное солнечное затмение 8 апреля 2024: самые яркие кадры

Много людей столпилось на улицах, чтобы посмотреть солнечное затмение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

8 апреля с Земли можно наблюдать редкое природное явление — полное солнечное затмение. Оно появилось впервые за три года. Предыдущее произошло в декабре 2021-го, тогда его было видно только из Антарктиды.

Затмение Солнца началось в 19:39 и завершилось в 22:55 по московскому времени. Однако полную фазу затмения наблюдали только жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океане, сообщает Московский планетарий. Пик солнечного затмения пришелся на Мексику — там солнечный диск погас почти на 4,5 минуты. URA.RU публикует фотографии этого явления из разных мест.

Жители США смогли увидеть очень редкое и необычное природное явление — полное солнечное затмение. Многие люди вышли на улицу, чтобы понаблюдать за ним Автор: Ashley Landis

Явлению уже дали новое имя — американское солнечное затмение. Это связано с тем, что его можно наблюдать по всей территории США Автор: Eric Gay

Также затмение можно будет увидеть Северной Америке. Его пик придется на Мексику — там солнце спрячется за луну на 4,5 минуты Автор: Eric Gay

Жители Гондураса уже полюбовались тем, как красное солнце неизбежно закрывает луна Автор: Gustavo Amador

В День полного солнечного затмения также пройдет новолуние. Момент закрытия луной солнца ознаменует окончание сложного периода ретроградного Меркурия. Его воздействие на людей может быть эмоциональным и физическим.