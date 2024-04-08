08 апреля 2024

Полное солнечное затмение 8 апреля 2024: самые яркие кадры

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Наблюдение за солнечным затмением в Коуровской обсерватории. , затмение
Много людей столпилось на улицах, чтобы посмотреть солнечное затмение Фото:

8 апреля с Земли можно наблюдать редкое природное явление — полное солнечное затмение. Оно появилось впервые за три года. Предыдущее произошло в декабре 2021-го, тогда его было видно только из Антарктиды.

Затмение Солнца началось в 19:39 и завершилось в 22:55 по московскому времени. Однако полную фазу затмения наблюдали только жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океане, сообщает Московский планетарий. Пик солнечного затмения пришелся на Мексику — там солнечный диск погас почти на 4,5 минуты. URA.RU публикует фотографии этого явления из разных мест.

Кредит: AP/TASS
Жители США смогли увидеть очень редкое и необычное природное явление — полное солнечное затмение. Многие люди вышли на улицу, чтобы понаблюдать за ним
Кредит: AP/TASS
Явлению уже дали новое имя — американское солнечное затмение. Это связано с тем, что его можно наблюдать по всей территории США
Кредит: AP/TASS
Также затмение можно будет увидеть Северной Америке. Его пик придется на Мексику — там солнце спрячется за луну на 4,5 минуты
Кредит: EPA
Жители Гондураса уже полюбовались тем, как красное солнце неизбежно закрывает луна

В День полного солнечного затмения также пройдет новолуние. Момент закрытия луной солнца ознаменует окончание сложного периода ретроградного Меркурия. Его воздействие на людей может быть эмоциональным и физическим.

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8 апреля с Земли можно наблюдать редкое природное явление — полное солнечное затмение. Оно появилось впервые за три года. Предыдущее произошло в декабре 2021-го, тогда его было видно только из Антарктиды. Затмение Солнца началось в 19:39 и завершилось в 22:55 по московскому времени. Однако полную фазу затмения наблюдали только жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океане, сообщает Московский планетарий. Пик солнечного затмения пришелся на Мексику — там солнечный диск погас почти на 4,5 минуты. URA.RU публикует фотографии этого явления из разных мест. В День полного солнечного затмения также пройдет новолуние. Момент закрытия луной солнца ознаменует окончание сложного периода ретроградного Меркурия. Его воздействие на людей может быть эмоциональным и физическим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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