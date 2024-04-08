В Миассе (Челябинская область) полицейские задержали жителей Республики Беларуси, готовивших наркотики в подпольной лаборатории. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, чуть позднее был задержан и организатор подполья.
«По имеющимся данным, житель Астраханской области организовал деятельность нарколаборатории в частном доме в городе Миассе. В качестве „варщиков“ он привлек троих граждан Республики Беларусь, которые специально для участия в криминальном бизнесе прибыли из-за рубежа», — сообщила Волк.
«Варщики» были задержаны непосредственно в лаборатории, из которой изъяли 18 килограммов готового наркотика, 25 литров прекурсоров, около 430 литров реагентов, а также лабораторное оборудование, которое использовалось сообщниками для синтеза мефедрона. Лидера подполья задержали в аэропорту Домодедово сразу после его возвращения с зарубежного отдыха.
В отношении всех участников криминального бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Предварительное расследование продолжается.
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