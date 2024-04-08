08 апреля 2024

В Челябинской области задержали белорусов, готовивших наркотики. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, полиция, репетиция парада, торжественное построение, полицейский
Полицейские накрыли нарколабораторию в Миассе Фото:

В Миассе (Челябинская область) полицейские задержали жителей Республики Беларуси, готовивших наркотики в подпольной лаборатории. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, чуть позднее был задержан и организатор подполья.

«По имеющимся данным, житель Астраханской области организовал деятельность нарколаборатории в частном доме в городе Миассе. В качестве „варщиков“ он привлек троих граждан Республики Беларусь, которые специально для участия в криминальном бизнесе прибыли из-за рубежа», — сообщила Волк.

«Варщики» были задержаны непосредственно в лаборатории, из которой изъяли 18 килограммов готового наркотика, 25 литров прекурсоров, около 430 литров реагентов, а также лабораторное оборудование, которое использовалось сообщниками для синтеза мефедрона. Лидера подполья задержали в аэропорту Домодедово сразу после его возвращения с зарубежного отдыха.

В отношении всех участников криминального бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Предварительное расследование продолжается.

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В Миассе (Челябинская область) полицейские задержали жителей Республики Беларуси, готовивших наркотики в подпольной лаборатории. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, чуть позднее был задержан и организатор подполья. «По имеющимся данным, житель Астраханской области организовал деятельность нарколаборатории в частном доме в городе Миассе. В качестве „варщиков“ он привлек троих граждан Республики Беларусь, которые специально для участия в криминальном бизнесе прибыли из-за рубежа», — сообщила Волк. «Варщики» были задержаны непосредственно в лаборатории, из которой изъяли 18 килограммов готового наркотика, 25 литров прекурсоров, около 430 литров реагентов, а также лабораторное оборудование, которое использовалось сообщниками для синтеза мефедрона. Лидера подполья задержали в аэропорту Домодедово сразу после его возвращения с зарубежного отдыха. В отношении всех участников криминального бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Предварительное расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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