Экономика Бизнес Завод депутата заксобрания из Миасса проиграл суды производителю «Уралов» 10 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 + Три из четырех процессов двух заводов завершились выигранными исками «Урала» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Завод «СпецАгрегат» депутата челябинского заксобрания из Миасса Евгения Субачева проиграл три суда производителю автомобилей «Урал». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, заседание по четвертому процессу назначено на 16 апреля. «Решения и постановления. Иск удовлетворить полностью. Судебный акт принят в закрытом судебном заседании», — отмечено на сайте суда. Четыре иска были поданы в апреле 2023 года. Все процессы были закрытыми. Из определений о принятии заявлений к производству следует, что у сторон возникли разногласия по условиям контрактов. По доступным сведениям одного из дел, спор был связан с фиксированной стоимостью поставленного автомобиля. Во всех слушаниях третьей стороной выступало Минобороны РФ либо отдел финобеспечения военного ведомства по трем уральским регионам. В двух процессах также к слушаниям привлекали специалистов Федеральной антимонопольной службы (ФАС), причем в одном из заседаний фигурируют материалы управления ФАС по Свердловской области. По данным URA.RU, «Урал» поставляет в «СпецАгрегат» шасси, на которые монтируется различное оборудование. Заказы поступают от различных сторон, включая военные. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы обоих заводов. К моменту публикации ответы не получены. В феврале в «СпецАгрегате» URA.RU заявляли о подготовке мирового соглашения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Завод «СпецАгрегат» депутата челябинского заксобрания из Миасса Евгения Субачева проиграл три суда производителю автомобилей «Урал». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, заседание по четвертому процессу назначено на 16 апреля. «Решения и постановления. Иск удовлетворить полностью. Судебный акт принят в закрытом судебном заседании», — отмечено на сайте суда. Четыре иска были поданы в апреле 2023 года. Все процессы были закрытыми. Из определений о принятии заявлений к производству следует, что у сторон возникли разногласия по условиям контрактов. По доступным сведениям одного из дел, спор был связан с фиксированной стоимостью поставленного автомобиля. Во всех слушаниях третьей стороной выступало Минобороны РФ либо отдел финобеспечения военного ведомства по трем уральским регионам. В двух процессах также к слушаниям привлекали специалистов Федеральной антимонопольной службы (ФАС), причем в одном из заседаний фигурируют материалы управления ФАС по Свердловской области. По данным URA.RU, «Урал» поставляет в «СпецАгрегат» шасси, на которые монтируется различное оборудование. Заказы поступают от различных сторон, включая военные. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы обоих заводов. К моменту публикации ответы не получены. В феврале в «СпецАгрегате» URA.RU заявляли о подготовке мирового соглашения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям