13 апреля 2024
12 апреля 2024

За год стоимость загородной недвижимости в Челябинской области выросла на 47%

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за высоких цен люди стали откладывать покупку недвижимости Фото:

Средняя стоимость покупки загородных объектов в Челябинской области выросла на 47%, а арендная ставка снизилась на 29%. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

«За год средняя стоимость покупки загородных объектов в Челябинской области выросла на 47%. Арендная ставка снизилась на 29%», — отмечает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

При этом спрос по итогам I квартала 2024-го спрос на покупку загородной недвижимости из-за роста цен сократился на 28% за год. По мнению Еремкина, столь серьезное удорожание привело к тому, что некоторые покупатели на время приняли решение отложить сделку.

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Средняя стоимость покупки загородных объектов в Челябинской области выросла на 47%, а арендная ставка снизилась на 29%. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости». «За год средняя стоимость покупки загородных объектов в Челябинской области выросла на 47%. Арендная ставка снизилась на 29%», — отмечает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. При этом спрос по итогам I квартала 2024-го спрос на покупку загородной недвижимости из-за роста цен сократился на 28% за год. По мнению Еремкина, столь серьезное удорожание привело к тому, что некоторые покупатели на время приняли решение отложить сделку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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