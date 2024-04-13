За год стоимость загородной недвижимости в Челябинской области выросла на 47%

Средняя стоимость покупки загородных объектов в Челябинской области выросла на 47%, а арендная ставка снизилась на 29%. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».
«За год средняя стоимость покупки загородных объектов в Челябинской области выросла на 47%. Арендная ставка снизилась на 29%», — отмечает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
При этом спрос по итогам I квартала 2024-го спрос на покупку загородной недвижимости из-за роста цен сократился на 28% за год. По мнению Еремкина, столь серьезное удорожание привело к тому, что некоторые покупатели на время приняли решение отложить сделку.
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