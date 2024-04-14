В челябинском муниципалитете назначен новый прокурор. Фото

15 апреля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Прокурором Усть-Катава стал младший советник юстиции Евгений Акула Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В Усть-Катаве (Челябинской области) по приказу Генпрокурора РФ Игоря Краснова назначен новый прокурор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, им стал младший советник юстиции Евгений Акула. «На должность прокурора Усть-Катава назначен младший советник юстиции Акула Евгений Юрьевич. Назначение согласовал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в органах прокуратуры Акула проходит службу более восьми лет. Начинал работу с должности помощника прокурора Снежинска. Также работал помощником и старшим помощником прокурора Сатки. С июня 2023 года занимал должность заместителя Саткинского городского прокурора. Новым прокурором Усть-Катава стал Евгений Акула Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Усть-Катаве (Челябинской области) по приказу Генпрокурора РФ Игоря Краснова назначен новый прокурор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, им стал младший советник юстиции Евгений Акула. «На должность прокурора Усть-Катава назначен младший советник юстиции Акула Евгений Юрьевич. Назначение согласовал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в органах прокуратуры Акула проходит службу более восьми лет. Начинал работу с должности помощника прокурора Снежинска. Также работал помощником и старшим помощником прокурора Сатки. С июня 2023 года занимал должность заместителя Саткинского городского прокурора.