14 апреля 2024

В челябинском муниципалитете назначен новый прокурор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, прокурор, погон, майор юстиции, знаки отличия прокуратуры
Прокурором Усть-Катава стал младший советник юстиции Евгений Акула Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

В Усть-Катаве (Челябинской области) по приказу Генпрокурора РФ Игоря Краснова назначен новый прокурор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, им стал младший советник юстиции Евгений Акула.

«На должность прокурора Усть-Катава назначен младший советник юстиции Акула Евгений Юрьевич. Назначение согласовал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что в органах прокуратуры Акула проходит службу более восьми лет. Начинал работу с должности помощника прокурора Снежинска. Также работал помощником и старшим помощником прокурора Сатки. С июня 2023 года занимал должность заместителя Саткинского городского прокурора.

Новым прокурором Усть-Катава стал Евгений Акула
Новым прокурором Усть-Катава стал Евгений Акула
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Усть-Катаве (Челябинской области) по приказу Генпрокурора РФ Игоря Краснова назначен новый прокурор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, им стал младший советник юстиции Евгений Акула. «На должность прокурора Усть-Катава назначен младший советник юстиции Акула Евгений Юрьевич. Назначение согласовал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в органах прокуратуры Акула проходит службу более восьми лет. Начинал работу с должности помощника прокурора Снежинска. Также работал помощником и старшим помощником прокурора Сатки. С июня 2023 года занимал должность заместителя Саткинского городского прокурора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...