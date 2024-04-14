В Усть-Катаве (Челябинской области) по приказу Генпрокурора РФ Игоря Краснова назначен новый прокурор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, им стал младший советник юстиции Евгений Акула.
«На должность прокурора Усть-Катава назначен младший советник юстиции Акула Евгений Юрьевич. Назначение согласовал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что в органах прокуратуры Акула проходит службу более восьми лет. Начинал работу с должности помощника прокурора Снежинска. Также работал помощником и старшим помощником прокурора Сатки. С июня 2023 года занимал должность заместителя Саткинского городского прокурора.
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