В Челябинске в пять раз вырос спрос на бетонщиков в строительстве

«Авито»: в Челябинске остро не хватает бетонщиков и монтажников

15 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Рост в строительстве потребовал работодателям новые кадры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске почти в пять раз вырос спрос на бетонщиков в сфере строительства. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», средние зарплатные предложения для новых работников составили 98 тысяч рублей в месяц. «В Челябинске за первый квартал самой востребованной у работодателей оказалась вакансия бетонщика. За последний год в строительстве их стали искать в 4,8 раза чаще, а средние зарплатные предложения для новых работников составили 98,2 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в офисе сервиса. Количество вакансий в строительстве в целом и по отдельным профессиям увеличилось за год в несколько раз и продолжает активно расти. Директор категории «Рабочие и линейные профессии» Александр Сампетов связал это с ростом объема строительства, которое требует большого количества рабочей силы. В целом спрос удвоился. Зарплату предлагать стали на 29% выше (в среднем 89,2 тысячи рублей). Популярными среди работодателей в Челябинске стали также профессии разнорабочего и инженера. Количество вакансий за год увеличилось в 2,2 раза и в 1,8 раза соответственно. Разнорабочим готовы платить в среднем 32,7 тысячи рублей. Средние зарплатные предложения для инженеров составили 72,4 тысячи ежемесячно. Высокий спрос работодатели стали предъявлять на монтажников, которым готовы платить по 81,3 тысячи в месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске почти в пять раз вырос спрос на бетонщиков в сфере строительства. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», средние зарплатные предложения для новых работников составили 98 тысяч рублей в месяц. «В Челябинске за первый квартал самой востребованной у работодателей оказалась вакансия бетонщика. За последний год в строительстве их стали искать в 4,8 раза чаще, а средние зарплатные предложения для новых работников составили 98,2 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в офисе сервиса. Количество вакансий в строительстве в целом и по отдельным профессиям увеличилось за год в несколько раз и продолжает активно расти. Директор категории «Рабочие и линейные профессии» Александр Сампетов связал это с ростом объема строительства, которое требует большого количества рабочей силы. В целом спрос удвоился. Зарплату предлагать стали на 29% выше (в среднем 89,2 тысячи рублей). Популярными среди работодателей в Челябинске стали также профессии разнорабочего и инженера. Количество вакансий за год увеличилось в 2,2 раза и в 1,8 раза соответственно. Разнорабочим готовы платить в среднем 32,7 тысячи рублей. Средние зарплатные предложения для инженеров составили 72,4 тысячи ежемесячно. Высокий спрос работодатели стали предъявлять на монтажников, которым готовы платить по 81,3 тысячи в месяц.