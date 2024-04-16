В Пермском крае возобновили следствие по делу о погибшей в колодце девочке

16 апреля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

В августе 2022 года девочку нашли мертвой в пожарном колодце возле сельского магазина Фото: Максим Анфалов © URA.RU В Пермском крае отправлено на новое расследование уголовное дело о гибели 6-летней девочки, которую в августе 2022 года нашли мертвой в колодце поселка Верхнечусовские Городки. Расследование возобновили по жалобе родителей ребенка, которые после закрытия дела обратились в Генпрокуратуру РФ. «Изначально дело расследовалось в отношении руководителя „Управления по обеспечению первичных средств пожарной безопасности“ по Чусовскому округу. Именно эта организация отвечала за пожарные колодцы. Сотрудники проверяли колодец, но замечания никто не устранил. Его даже не огородили. Расследование несколько раз продлевали, но потом закрыли, сняв с руководителя обвинения. Мы написали жалобу в Генпрокуратуру, ведь погиб ребенок. В результате дело отправили на новое расследование», — рассказала «КП-Пермь» мать погибшей девочки. Шестилетний ребенок пропал в августе 2022 года в Верхнечусовских Городках. После нескольких дней поиска тело девочки нашли в пожарном колодце в нескольких метрах от сельского магазина. Экспертиза не выявила на теле ребенка следов насилия, однако полиция задержала местного жителя Виктора Мошкина, как подозреваемого в убийстве. Несколько месяцев мужчина провел в СИЗО, заявляя, что следствие оказывало на него давление. Позже была установлена его непричастность к смерти ребенка. Мошкина освободили, уголовное дело в отношении него было закрыто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае отправлено на новое расследование уголовное дело о гибели 6-летней девочки, которую в августе 2022 года нашли мертвой в колодце поселка Верхнечусовские Городки. Расследование возобновили по жалобе родителей ребенка, которые после закрытия дела обратились в Генпрокуратуру РФ. «Изначально дело расследовалось в отношении руководителя „Управления по обеспечению первичных средств пожарной безопасности“ по Чусовскому округу. Именно эта организация отвечала за пожарные колодцы. Сотрудники проверяли колодец, но замечания никто не устранил. Его даже не огородили. Расследование несколько раз продлевали, но потом закрыли, сняв с руководителя обвинения. Мы написали жалобу в Генпрокуратуру, ведь погиб ребенок. В результате дело отправили на новое расследование», — рассказала «КП-Пермь» мать погибшей девочки. Шестилетний ребенок пропал в августе 2022 года в Верхнечусовских Городках. После нескольких дней поиска тело девочки нашли в пожарном колодце в нескольких метрах от сельского магазина. Экспертиза не выявила на теле ребенка следов насилия, однако полиция задержала местного жителя Виктора Мошкина, как подозреваемого в убийстве. Несколько месяцев мужчина провел в СИЗО, заявляя, что следствие оказывало на него давление. Позже была установлена его непричастность к смерти ребенка. Мошкина освободили, уголовное дело в отношении него было закрыто.