Глава Дома офицеров взвинтил цену на концерт Вики Цыгановой в Екатеринбурге

Несмотря на некоторые сложности, выступление артистки состоялось Фото: Анна Майорова © URA.RU

За выступление певицы Вики Цыгановой в Доме офицеров в Екатеринбурге организаторам пришлось заплатить на треть больше, чем было обговорено заранее. Высокую цену назначил новый начальник учреждения Олег Сорокин, причем в ультимативной форме. Подробностями ситуации с URA.RU поделился источник, близкий к артистическим кругам.

«Еще в ноябре организаторы концерта отправляли заявку предыдущему руководителю ОДО, речь шла о 80 тысячах рублей за аренду площадки. На эту сумму они и ориентировались. Однако начальник за это время поменялся, и новый назначил другую цену — уже 120 тысяч рублей. Ни о каком компромиссе и слышать не захотел, дал понять — мол, новая метла по-новому метет», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, переговоры о концерте велись в достаточно резкой, ультимативной форме. Якобы Сорокин поставил организаторов перед выбором: или они согласятся на новую цену, или выступления Цыгановой не будет. Не желая подвести зрителей, представители звезды были вынуждены заплатить 120 тысяч. В итоге концерт состоялся 19 апреля.

«Действительно, человек строгих правил [Олег Сорокин], общался в ультимативной форме», — сказал корреспонденту концертный директор Вики Цыгановой Андрей Юшин. Он пояснил, что организатором выступления певицы был другой человек, но тот оказался недоступен для комментария. URA.RU готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения.

«Манера общения, да и вообще вся ситуация произвела на организаторов неприятное впечатление. Более того: как правило договор об аренде заключается дистанционно, но в данном случае Сорокин потребовал организатора прилететь лично. Заявил, что только после встречи с ним даст ответ, быть концерту или не быть. Опять же, чтобы не подводить людей, тот вынужден был резко поменять планы и отбыть в Екатеринбург», — добавил инсайдер. После этого, по его словам, у организаторов пропало желание впредь устраивать мероприятия в ОДО.

Корреспондент направил в Дом офицеров запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован, как только поступит в распоряжение агентства.