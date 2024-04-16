В Челябинске продолжают рушить долгострой на Братьев Кашириных

Частичное обрушение долгостроя пройдет 17 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 17 апреля проведут частичное обрушение долгостроя ЖК «Княжеский» на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«17 апреля с 10:00 до 15:00 будет произведено частичное плановое, контролируемое обрушение в пределах стройплощадки. Работы проводятся в связи с продолжением демонтажа объекта на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинская», — сообщили в мэрии.

Застройщик «БМ Групп» начал демонтаж ЖК «Княжеский» 22 марта согласно разработанному проекту. Второй раз обрушение прошло 12 апреля.

Строительство жилого комплекса «Уральская строительная компания» начала в 2008 году. Спустя год работы заморозили, а дольщикам выплатили компенсации. В 2010 году состояние здания признали хорошим для того, чтобы возвести новый ЖК. Дома на месте долгостроя планируют возвести в 2026 году.