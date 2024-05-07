Спасатели потушили пожар в высотке, откуда сорвался екатеринбуржец. Фото

07 мая 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 60 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара Спасатели потушили пожар в многоэтажке на Союзной, 2 в Екатеринбурге, во время которого погиб человек. Сложности при тушении вызвали высота здания и плотность задымления, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков. «Специалисты МЧС России завершили проливку и разборку сгоревших конструкций на месте пожара. Сложность тушения заключалось в высоте здания, плотности задымления и отсутствии возможности установить высокую технику», — передает пресс-служба ведомства слова Казакова. По его словам, площадь пожара достигла 60 квадратных метров. Во время происшествия из здания эвакуированы 34 жильца. Пожар случился на 20 этаже днем 7 мая. Жильцы вынуждены были вылезать из окон, чтобы спастись от огня. Один из них не смог выдержать и сорвался. Момент падения очевидцы сняли на видео. Припаркованный автомобиль стал препятствием для техники МЧС. Консьерж рассказала, что мужчины, оказавшиеся в горящей многоэтажке были заблокированы. Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели потушили пожар в многоэтажке на Союзной, 2 в Екатеринбурге, во время которого погиб человек. Сложности при тушении вызвали высота здания и плотность задымления, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков. «Специалисты МЧС России завершили проливку и разборку сгоревших конструкций на месте пожара. Сложность тушения заключалось в высоте здания, плотности задымления и отсутствии возможности установить высокую технику», — передает пресс-служба ведомства слова Казакова. По его словам, площадь пожара достигла 60 квадратных метров. Во время происшествия из здания эвакуированы 34 жильца. Пожар случился на 20 этаже днем 7 мая. Жильцы вынуждены были вылезать из окон, чтобы спастись от огня. Один из них не смог выдержать и сорвался. Момент падения очевидцы сняли на видео. Припаркованный автомобиль стал препятствием для техники МЧС. Консьерж рассказала, что мужчины, оказавшиеся в горящей многоэтажке были заблокированы.