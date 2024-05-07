Спасатели потушили пожар в высотке, откуда сорвался екатеринбуржец. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург
Площадь пожара составила 60 квадратных метров Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара

Спасатели потушили пожар в многоэтажке на Союзной, 2 в Екатеринбурге, во время которого погиб человек. Сложности при тушении вызвали высота здания и плотность задымления, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.

«Специалисты МЧС России завершили проливку и разборку сгоревших конструкций на месте пожара. Сложность тушения заключалось в высоте здания, плотности задымления и отсутствии возможности установить высокую технику», — передает пресс-служба ведомства слова Казакова.

По его словам, площадь пожара достигла 60 квадратных метров. Во время происшествия из здания эвакуированы 34 жильца.

Пожар случился на 20 этаже днем 7 мая. Жильцы вынуждены были вылезать из окон, чтобы спастись от огня. Один из них не смог выдержать и сорвался. Момент падения очевидцы сняли на видео. Припаркованный автомобиль стал препятствием для техники МЧС. Консьерж рассказала, что мужчины, оказавшиеся в горящей многоэтажке были заблокированы.

Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели потушили пожар в многоэтажке на Союзной, 2 в Екатеринбурге, во время которого погиб человек. Сложности при тушении вызвали высота здания и плотность задымления, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков. «Специалисты МЧС России завершили проливку и разборку сгоревших конструкций на месте пожара. Сложность тушения заключалось в высоте здания, плотности задымления и отсутствии возможности установить высокую технику», — передает пресс-служба ведомства слова Казакова. По его словам, площадь пожара достигла 60 квадратных метров. Во время происшествия из здания эвакуированы 34 жильца. Пожар случился на 20 этаже днем 7 мая. Жильцы вынуждены были вылезать из окон, чтобы спастись от огня. Один из них не смог выдержать и сорвался. Момент падения очевидцы сняли на видео. Припаркованный автомобиль стал препятствием для техники МЧС. Консьерж рассказала, что мужчины, оказавшиеся в горящей многоэтажке были заблокированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...