Спасатели потушили пожар в многоэтажке на Союзной, 2 в Екатеринбурге, во время которого погиб человек. Сложности при тушении вызвали высота здания и плотность задымления, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.
«Специалисты МЧС России завершили проливку и разборку сгоревших конструкций на месте пожара. Сложность тушения заключалось в высоте здания, плотности задымления и отсутствии возможности установить высокую технику», — передает пресс-служба ведомства слова Казакова.
По его словам, площадь пожара достигла 60 квадратных метров. Во время происшествия из здания эвакуированы 34 жильца.
Пожар случился на 20 этаже днем 7 мая. Жильцы вынуждены были вылезать из окон, чтобы спастись от огня. Один из них не смог выдержать и сорвался. Момент падения очевидцы сняли на видео. Припаркованный автомобиль стал препятствием для техники МЧС. Консьерж рассказала, что мужчины, оказавшиеся в горящей многоэтажке были заблокированы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!