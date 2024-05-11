В Госдуму поступили кандидатуры для на должности вице-премьеров и министров

11 мая 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

В Госдуму поступил список кандидатов в министры и вице-премьеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты. «В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает РИА Новости. Также известно, что заседания комитетов Госдумы по кандидатам в правительство пройдут 12 мая с 12 до 18 часов по московскому времени. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава правительства. URA.RU сделало материал, в котором говорится об отставках и назначениях. Так, например, в связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. А вице-премьеры Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин сохранят свои посты в новом правительстве Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты. «В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает РИА Новости. Также известно, что заседания комитетов Госдумы по кандидатам в правительство пройдут 12 мая с 12 до 18 часов по московскому времени. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава правительства. URA.RU сделало материал, в котором говорится об отставках и назначениях. Так, например, в связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. А вице-премьеры Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин сохранят свои посты в новом правительстве