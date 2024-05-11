В Госдуму поступили кандидатуры для на должности вице-премьеров и министров

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Госдума. Клипарт "Государственная Дума". Москва, госдума, государственная дума
В Госдуму поступил список кандидатов в министры и вице-премьеры Фото:
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В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

«В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает РИА Новости. Также известно, что заседания комитетов Госдумы по кандидатам в правительство пройдут 12 мая с 12 до 18 часов по московскому времени.

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава правительства. URA.RU сделало материал, в котором говорится об отставках и назначениях. Так, например, в связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. А вице-премьеры Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин сохранят свои посты в новом правительстве

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В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты. «В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает РИА Новости. Также известно, что заседания комитетов Госдумы по кандидатам в правительство пройдут 12 мая с 12 до 18 часов по московскому времени. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава правительства. URA.RU сделало материал, в котором говорится об отставках и назначениях. Так, например, в связи с переходом на новое место работы Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший пост главы Минсельхоза. А вице-премьеры Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин сохранят свои посты в новом правительстве
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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