В России конфискуют доходы руководителей предприятий украинского олигарха Евгения Черняка

Имущество учредителей и руководителей ряда предприятий, которые находятся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка, должны быть обращены в доход государства. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ.
«Генпрокуратура потребовала обратить в доход страны имущество учредителей и руководителей ряда предприятий, находящиеся под контролем Черняка. Этим компаниям принадлежит бренд „Хортица“», — передает РАИ Новости со ссылкой на источник.
В иске указаны четыре фамилии: Черняк, Иван Курбаков, Александр Беспалов и Андрей Лазутин. Он будет отправлен в районный суд Курска. Генпрокуратура считает, что Черняк собрал определенную группу лиц, которая должна быть признана экстремистской. Сам олигарх активно занимается финансированием ВСУ и критикует ВС РФ. Группа действует в основном на Украине, а также в нескольких регионах РФ.
До этого районный суд Курска арестовал бывшие активы производителя водки «Хортица». Среди них винные компании, а также водочные заводы.
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