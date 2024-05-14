В России конфискуют доходы руководителей предприятий украинского олигарха Евгения Черняка

РИАН: Генпрокуратура России подала иск об изъятии активов подчиненных Черняка
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Доходы учредителей и руководителей ряда предприятий Черняка должны быть обращены в доход государства Фото:

Имущество учредителей и руководителей ряда предприятий, которые находятся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка, должны быть обращены в доход государства. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ.

«Генпрокуратура потребовала обратить в доход страны имущество учредителей и руководителей ряда предприятий, находящиеся под контролем Черняка. Этим компаниям принадлежит бренд „Хортица“», — передает РАИ Новости со ссылкой на источник.

В иске указаны четыре фамилии: Черняк, Иван Курбаков, Александр Беспалов и Андрей Лазутин. Он будет отправлен в районный суд Курска. Генпрокуратура считает, что Черняк собрал определенную группу лиц, которая должна быть признана экстремистской. Сам олигарх активно занимается финансированием ВСУ и критикует ВС РФ. Группа действует в основном на Украине, а также в нескольких регионах РФ.

До этого районный суд Курска арестовал бывшие активы производителя водки «Хортица». Среди них винные компании, а также водочные заводы.

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Имущество учредителей и руководителей ряда предприятий, которые находятся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка, должны быть обращены в доход государства. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ. «Генпрокуратура потребовала обратить в доход страны имущество учредителей и руководителей ряда предприятий, находящиеся под контролем Черняка. Этим компаниям принадлежит бренд „Хортица“», — передает РАИ Новости со ссылкой на источник. В иске указаны четыре фамилии: Черняк, Иван Курбаков, Александр Беспалов и Андрей Лазутин. Он будет отправлен в районный суд Курска. Генпрокуратура считает, что Черняк собрал определенную группу лиц, которая должна быть признана экстремистской. Сам олигарх активно занимается финансированием ВСУ и критикует ВС РФ. Группа действует в основном на Украине, а также в нескольких регионах РФ. До этого районный суд Курска арестовал бывшие активы производителя водки «Хортица». Среди них винные компании, а также водочные заводы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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