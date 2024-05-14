В России конфискуют доходы руководителей предприятий украинского олигарха Евгения Черняка

РИАН: Генпрокуратура России подала иск об изъятии активов подчиненных Черняка

14 мая 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Доходы учредителей и руководителей ряда предприятий Черняка должны быть обращены в доход государства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Имущество учредителей и руководителей ряда предприятий, которые находятся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка, должны быть обращены в доход государства. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ. «Генпрокуратура потребовала обратить в доход страны имущество учредителей и руководителей ряда предприятий, находящиеся под контролем Черняка. Этим компаниям принадлежит бренд „Хортица“», — передает РАИ Новости со ссылкой на источник. В иске указаны четыре фамилии: Черняк, Иван Курбаков, Александр Беспалов и Андрей Лазутин. Он будет отправлен в районный суд Курска. Генпрокуратура считает, что Черняк собрал определенную группу лиц, которая должна быть признана экстремистской. Сам олигарх активно занимается финансированием ВСУ и критикует ВС РФ. Группа действует в основном на Украине, а также в нескольких регионах РФ. До этого районный суд Курска арестовал бывшие активы производителя водки «Хортица». Среди них винные компании, а также водочные заводы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имущество учредителей и руководителей ряда предприятий, которые находятся под контролем украинского олигарха Евгения Черняка, должны быть обращены в доход государства. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ. «Генпрокуратура потребовала обратить в доход страны имущество учредителей и руководителей ряда предприятий, находящиеся под контролем Черняка. Этим компаниям принадлежит бренд „Хортица“», — передает РАИ Новости со ссылкой на источник. В иске указаны четыре фамилии: Черняк, Иван Курбаков, Александр Беспалов и Андрей Лазутин. Он будет отправлен в районный суд Курска. Генпрокуратура считает, что Черняк собрал определенную группу лиц, которая должна быть признана экстремистской. Сам олигарх активно занимается финансированием ВСУ и критикует ВС РФ. Группа действует в основном на Украине, а также в нескольких регионах РФ. До этого районный суд Курска арестовал бывшие активы производителя водки «Хортица». Среди них винные компании, а также водочные заводы.