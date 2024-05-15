Украину оштрафовали на Евровидении из-за лозунга на футболке

На музыкальном конкурсе Евровидение украинская делегация была оштрафована за ношение футболок с провокационной надписью о Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает представительница страны на конкурсе alyona alyona.
"Мы очень рисковали, но все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", — приводит слова артистки издание "Страна.ua". По ее словам, делегация показала надпись в тот момент, когда подошла камера.
Издание отмечает, что по правилам Евровидения, запрещены любые принты с надписями и брендировка. Однако, несмотря на проверку охраной, украинская делегация смогла скрыть провокационные надписи под другой одеждой.
В Мальме (Швеция) в ночь на 12 мая прошел финал конкурса эстрадной песни «Евровидение-2024». URA.RU писало о результатах голосования.
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