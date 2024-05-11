11 мая 2024

Кто победил на «Евровидении-2024»: результаты голосования

Победителем «Евровидения-2024» стал швейцарский рэпер Немо
© Служба новостей «URA.RU»
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Евровидение, евровидение
Израиль занял пятое место в конкурсе «Евровидение-2024» (архивное фото) Фото:

В Мальме (Швеция) в ночь на 12 мая прошел финал конкурса эстрадной песни «Евровидение-2024». Победителем стал швейцарский рэпер Немо Меттлер (Nemo) с песней «The Code», набравший 591 балл. Украина заняла третье место. Подробнее о результатах голосования — в материале URA.RU.

Итоги голосования

Швейцарский рэпер Nemo выиграл «Евровидение-2024». Baby Lasagna из Хорватии занял второе место, а дуэт alyona alyona и Jerry Heil из Украины — третье. Франция на четвертой позиции в рейтинге. Израиль, против участия которого выступали ряд стран, занял пятое место. Финальные результаты опубликованы организаторами в Facebook (относится к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

  1. Швейцария — 591 балл;
  2. Хорватия — 547 баллов;
  3. Украина — 453 балла;
  4. Франция — 445 баллов;
  5. Израиль — 376 баллов;
  6. Ирландия — 278 баллов;
  7. Италия — 268 баллов;
  8. Армения — 183 балла;
  9. Швеция — 174 балла;
  10. Португалия — 152 балла.

Меньше всех баллов заработали Норвегия (16), Австрия (24) и Словения (27).

Кто такой Немо Меттлер

Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, является швейцарским рэпером и певцом, играющим на скрипке, фортепиано и барабанах.

Его музыкальный альбом 2015 года достиг 95-го места в швейцарских чартах, а сингл «Du» 2017 года занял 4-е место. В 2021—2022 годах Немо участвовал во втором сезоне «Певца в маске Швейцарии» под образом панды и занял пятое место. Немо был выбран представителем Швейцарии на конкурсе песни Евровидение 2024 с песней «The Code».

Победитель от Швейцарии случайно разбил статуэтку прямо на сцене

Победитель Евровидения-2024 швейцарский рэпер Немо лишился своей награды сразу после ее получения. Певец разбил Хрустальный микрофон о сцену. Случившееся попало на видео.

Израиль занял высокую позицию, несмотря на протесты

На конкурсе Израиль представляла певица Эден Голан. Во время выступления в финале и на генеральной репетиции девушку освистали. Такая реакция связана с израильско-палестинским конфликтом.

Также девушку внесли в базу «Миротворец». Ее обвинили в нарушении государственной границы Украины и нарушении других украинских законов. Несмотря на это, Израиль занял пятое место в конкурсе «Евровидение-2024».

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказала свое мнение насчет «Евровидения-2024». По ее словам, происходящее на музыкальном конкурсе в настоящее время можно рассматривать как «похороны Западной Европы».

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В Мальме (Швеция) в ночь на 12 мая прошел финал конкурса эстрадной песни «Евровидение-2024». Победителем стал швейцарский рэпер Немо Меттлер (Nemo) с песней «The Code», набравший 591 балл. Украина заняла третье место. Подробнее о результатах голосования — в материале URA.RU. Швейцарский рэпер Nemo выиграл «Евровидение-2024». Baby Lasagna из Хорватии занял второе место, а дуэт alyona alyona и Jerry Heil из Украины — третье. Франция на четвертой позиции в рейтинге. Израиль, против участия которого выступали ряд стран, занял пятое место. Финальные результаты опубликованы организаторами в Facebook (относится к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Меньше всех баллов заработали Норвегия (16), Австрия (24) и Словения (27). Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, является швейцарским рэпером и певцом, играющим на скрипке, фортепиано и барабанах. Его музыкальный альбом 2015 года достиг 95-го места в швейцарских чартах, а сингл «Du» 2017 года занял 4-е место. В 2021—2022 годах Немо участвовал во втором сезоне «Певца в маске Швейцарии» под образом панды и занял пятое место. Немо был выбран представителем Швейцарии на конкурсе песни Евровидение 2024 с песней «The Code». Победитель Евровидения-2024 швейцарский рэпер Немо лишился своей награды сразу после ее получения. Певец разбил Хрустальный микрофон о сцену. Случившееся попало на видео. На конкурсе Израиль представляла певица Эден Голан. Во время выступления в финале и на генеральной репетиции девушку освистали. Такая реакция связана с израильско-палестинским конфликтом. Также девушку внесли в базу «Миротворец». Ее обвинили в нарушении государственной границы Украины и нарушении других украинских законов. Несмотря на это, Израиль занял пятое место в конкурсе «Евровидение-2024». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказала свое мнение насчет «Евровидения-2024». По ее словам, происходящее на музыкальном конкурсе в настоящее время можно рассматривать как «похороны Западной Европы».
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© Служба новостей «URA.RU»
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