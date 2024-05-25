25 мая 2024

В Перми водитель иномарки влетел в пекарню в микрорайоне Крохалева. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал Фото:

В Перми в микрорайоне Крохалева водитель автомобиля Kia въехал в пекарню вечером 26 мая. О пришествии рассказали очевидцы.

«ДТП на Гусарова, 16. Машина влетела в пекарню, никто не пострадал», — местных жителей цитирует telegram-канале «Пермь с огоньком».

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла в районе 18:00. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в торговый павильон.

Ранее URA.RU писало о водителе УАЗа из Нытвы, который врезался в магазин «Красное и белое». В полиции поясняли, что мужчине грозит уголовное наказание, потому что он был пьян в момент аварии.

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В Перми в микрорайоне Крохалева водитель автомобиля Kia въехал в пекарню вечером 26 мая. О пришествии рассказали очевидцы. «ДТП на Гусарова, 16. Машина влетела в пекарню, никто не пострадал», — местных жителей цитирует telegram-канале «Пермь с огоньком». По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла в районе 18:00. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в торговый павильон. Ранее URA.RU писало о водителе УАЗа из Нытвы, который врезался в магазин «Красное и белое». В полиции поясняли, что мужчине грозит уголовное наказание, потому что он был пьян в момент аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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