По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал
В Перми в микрорайоне Крохалева водитель автомобиля Kia въехал в пекарню вечером 26 мая. О пришествии рассказали очевидцы.
«ДТП на Гусарова, 16. Машина влетела в пекарню, никто не пострадал», — местных жителей цитирует telegram-канале «Пермь с огоньком».
По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла в районе 18:00. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в торговый павильон.
Ранее URA.RU писало о водителе УАЗа из Нытвы, который врезался в магазин «Красное и белое». В полиции поясняли, что мужчине грозит уголовное наказание, потому что он был пьян в момент аварии.
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