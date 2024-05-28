Shot: Даня Милохин задолжал налоговой

Блогер Даня Милохин, переехавший из России в Таиланд, задолжал налоговой 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в telegram-канале Shot.
«Даня Милохин задолжал российской налоговой. Уже месяц тиктокер, живущий за границей, не может оплатить „космическую“ сумму — 35 тысяч рублей», — передает канал.
Уточняется, что задолженность висит на блогере с начала мая текущего года. По словам приемного отца Милохина, юноша открыл ИП в РФ для рекламы брендов в TikTok, и теперь на это предпринимательство периодически капают налоги.
Ранее Милохин успел получить две повестки в военкомат, из-за чего покинул Россию. Сейчас он находится в Таиланде и строит карьеру бойца смешанных единоборств.
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