Челябинка, убившая своего ребенка, пыталась досрочно выйти из колонии

28 мая 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Прокурор выступил против досрочного освобождения челябинки из колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница поселка Бреды (Челябинская область_) осужденная за убийство собственного ребенка, пыталась досрочно выйти из колонии. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе прокуратуры региона, ее просьбу о замене неотбытой части срока оставили без удовлетворения. «Приговором Челябинского областного суда на основании вердикта присяжных заседателей женщина осуждена по п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Адвокат осужденной обжаловал решение районного суда и просил заменить неотбытую часть наказания на принудительные работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Прокурор же в суде апелляционной инстанции отметил, что за весь период отбывания наказания женщина зарекомендовала себя с отрицательной стороны, неоднократно допускала нарушения порядка отбывания наказания, получала выговоры и дважды помещалась в ШИЗО. Администрацией исправительного учреждения характеризуется отрицательно. В суде согласились с мнением прокурора и оставили осужденную для отбывания наказания на оставшийся срок в исправительной колонии общего режима. Инцидент произошел в феврале 2018 года. Женщина тогда избила собственную 4-месячную дочь. Она наносила ребенку удары по голове. В результате младенцу была причинена черепно-мозговая травма, от которой он скончался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница поселка Бреды (Челябинская область_) осужденная за убийство собственного ребенка, пыталась досрочно выйти из колонии. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе прокуратуры региона, ее просьбу о замене неотбытой части срока оставили без удовлетворения. «Приговором Челябинского областного суда на основании вердикта присяжных заседателей женщина осуждена по п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Адвокат осужденной обжаловал решение районного суда и просил заменить неотбытую часть наказания на принудительные работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Прокурор же в суде апелляционной инстанции отметил, что за весь период отбывания наказания женщина зарекомендовала себя с отрицательной стороны, неоднократно допускала нарушения порядка отбывания наказания, получала выговоры и дважды помещалась в ШИЗО. Администрацией исправительного учреждения характеризуется отрицательно. В суде согласились с мнением прокурора и оставили осужденную для отбывания наказания на оставшийся срок в исправительной колонии общего режима. Инцидент произошел в феврале 2018 года. Женщина тогда избила собственную 4-месячную дочь. Она наносила ребенку удары по голове. В результате младенцу была причинена черепно-мозговая травма, от которой он скончался.