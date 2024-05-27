27 мая 2024

Челябинка, убившая своего ребенка, пыталась досрочно выйти из колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокурор выступил против досрочного освобождения челябинки из колонии Фото:

Жительница поселка Бреды (Челябинская область_) осужденная за убийство собственного ребенка, пыталась досрочно выйти из колонии. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе прокуратуры региона, ее просьбу о замене неотбытой части срока оставили без удовлетворения.

«Приговором Челябинского областного суда на основании вердикта присяжных заседателей женщина осуждена по п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Адвокат осужденной обжаловал решение районного суда и просил заменить неотбытую часть наказания на принудительные работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурор же в суде апелляционной инстанции отметил, что за весь период отбывания наказания женщина зарекомендовала себя с отрицательной стороны, неоднократно допускала нарушения порядка отбывания наказания, получала выговоры и дважды помещалась в ШИЗО. Администрацией исправительного учреждения характеризуется отрицательно. В суде согласились с мнением прокурора и оставили осужденную для отбывания наказания на оставшийся срок в исправительной колонии общего режима.

Инцидент произошел в феврале 2018 года. Женщина тогда избила собственную 4-месячную дочь. Она наносила ребенку удары по голове. В результате младенцу была причинена черепно-мозговая травма, от которой он скончался.

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Жительница поселка Бреды (Челябинская область_) осужденная за убийство собственного ребенка, пыталась досрочно выйти из колонии. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе прокуратуры региона, ее просьбу о замене неотбытой части срока оставили без удовлетворения. «Приговором Челябинского областного суда на основании вердикта присяжных заседателей женщина осуждена по п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Адвокат осужденной обжаловал решение районного суда и просил заменить неотбытую часть наказания на принудительные работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Прокурор же в суде апелляционной инстанции отметил, что за весь период отбывания наказания женщина зарекомендовала себя с отрицательной стороны, неоднократно допускала нарушения порядка отбывания наказания, получала выговоры и дважды помещалась в ШИЗО. Администрацией исправительного учреждения характеризуется отрицательно. В суде согласились с мнением прокурора и оставили осужденную для отбывания наказания на оставшийся срок в исправительной колонии общего режима. Инцидент произошел в феврале 2018 года. Женщина тогда избила собственную 4-месячную дочь. Она наносила ребенку удары по голове. В результате младенцу была причинена черепно-мозговая травма, от которой он скончался.
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© Служба новостей «URA.RU»
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