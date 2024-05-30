30 мая 2024

Губернатор Текслер назначил Лукашину новым замглавы минцифры Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашина назначена на новую должность 30 мая (фото из архива)
Лукашина назначена на новую должность 30 мая (фото из архива) Фото:

Новым заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области назначена Елена Лукашина. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Лукашину Елену Юрьевну заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области… Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном Текслером. Постановление опубликовано 30 мая на портале правовой информации.

Лукашина родилась в городе Южноуральске. С отличием окончила Южно-Уральский государственный университет по двум специальностям «Организация и технология защиты информации» (2008 год) и «Юриспруденция» (2010 год). Работала в ООО «ПНК» и ПАО «Ростелеком». Ранее занимала должность начальника управления информационной безопасности регионального минцифры, на которую была назначена в июне 2019 года.

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Новым заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области назначена Елена Лукашина. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Назначить Лукашину Елену Юрьевну заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области… Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном Текслером. Постановление опубликовано 30 мая на портале правовой информации. Лукашина родилась в городе Южноуральске. С отличием окончила Южно-Уральский государственный университет по двум специальностям «Организация и технология защиты информации» (2008 год) и «Юриспруденция» (2010 год). Работала в ООО «ПНК» и ПАО «Ростелеком». Ранее занимала должность начальника управления информационной безопасности регионального минцифры, на которую была назначена в июне 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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