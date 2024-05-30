Губернатор Текслер назначил Лукашину новым замглавы минцифры Челябинской области

Новым заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области назначена Елена Лукашина. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
«Назначить Лукашину Елену Юрьевну заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области… Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном Текслером. Постановление опубликовано 30 мая на портале правовой информации.
Лукашина родилась в городе Южноуральске. С отличием окончила Южно-Уральский государственный университет по двум специальностям «Организация и технология защиты информации» (2008 год) и «Юриспруденция» (2010 год). Работала в ООО «ПНК» и ПАО «Ростелеком». Ранее занимала должность начальника управления информационной безопасности регионального минцифры, на которую была назначена в июне 2019 года.
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