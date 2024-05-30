30 мая 2024

Названа сумма налогового вычета, который получат россияне за сдачу ГТО и диспансеризацию

«Ведомости»: за сдачу норм ГТО и диспансеризацию россияне получат 6 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Получить новый налоговый вычет сможет не каждый
Получить новый налоговый вычет сможет не каждый Фото:

Россияне смогут получить новый налоговый вычет за одновременную сдачу нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и прохождение диспансеризации в размере шесть тысяч рублей. Об этом говорится в законопроекте Минфина, предусматривающего поправки в Налоговый кодекс РФ (НК).

«Новый налоговый вычет смогут получить россияне, которые одновременно сдали нормативы ГТО и прошли диспансеризацию», — пишут «Ведомости». Информацию об этом изданию подтвердил источник, близкий к правительству.

Налоговый вычет, согласно законопроекту, предоставят в размере 6000 рублей, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ. Госдума может принять разработанный законопроект уже в весеннюю сессию, которая закончится 5 августа. Если закон примут, действовать он начнет с 2025 года. 

В материале уточняется, что налоговый вычет смогут получить те, кто выполнил нормативы ГТО для своего возраста и получил знак отличия или подтвердил выданный ранее знак. Налог можно будет получить с 1 января того года, в котором произошло награждение знаком отличия или его подтверждение. Параллельно с этим человек должен пройти в этом же году диспансеризацию. 

Ранее стало известно, что в РФ стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и последующих детей хотят увеличить вдвое. В частности, как пояснили в Минфине, стандартный налоговый вычет на второго ребенка нужно увеличить до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — до 6 000 рублей.

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Россияне смогут получить новый налоговый вычет за одновременную сдачу нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и прохождение диспансеризации в размере шесть тысяч рублей. Об этом говорится в законопроекте Минфина, предусматривающего поправки в Налоговый кодекс РФ (НК). «Новый налоговый вычет смогут получить россияне, которые одновременно сдали нормативы ГТО и прошли диспансеризацию», — пишут «Ведомости». Информацию об этом изданию подтвердил источник, близкий к правительству. Налоговый вычет, согласно законопроекту, предоставят в размере 6000 рублей, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ. Госдума может принять разработанный законопроект уже в весеннюю сессию, которая закончится 5 августа. Если закон примут, действовать он начнет с 2025 года.  В материале уточняется, что налоговый вычет смогут получить те, кто выполнил нормативы ГТО для своего возраста и получил знак отличия или подтвердил выданный ранее знак. Налог можно будет получить с 1 января того года, в котором произошло награждение знаком отличия или его подтверждение. Параллельно с этим человек должен пройти в этом же году диспансеризацию.  Ранее стало известно, что в РФ стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и последующих детей хотят увеличить вдвое. В частности, как пояснили в Минфине, стандартный налоговый вычет на второго ребенка нужно увеличить до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — до 6 000 рублей.
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