Названа сумма налогового вычета, который получат россияне за сдачу ГТО и диспансеризацию

Россияне смогут получить новый налоговый вычет за одновременную сдачу нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и прохождение диспансеризации в размере шесть тысяч рублей. Об этом говорится в законопроекте Минфина, предусматривающего поправки в Налоговый кодекс РФ (НК).
«Новый налоговый вычет смогут получить россияне, которые одновременно сдали нормативы ГТО и прошли диспансеризацию», — пишут «Ведомости». Информацию об этом изданию подтвердил источник, близкий к правительству.
Налоговый вычет, согласно законопроекту, предоставят в размере 6000 рублей, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ. Госдума может принять разработанный законопроект уже в весеннюю сессию, которая закончится 5 августа. Если закон примут, действовать он начнет с 2025 года.
В материале уточняется, что налоговый вычет смогут получить те, кто выполнил нормативы ГТО для своего возраста и получил знак отличия или подтвердил выданный ранее знак. Налог можно будет получить с 1 января того года, в котором произошло награждение знаком отличия или его подтверждение. Параллельно с этим человек должен пройти в этом же году диспансеризацию.
Ранее стало известно, что в РФ стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и последующих детей хотят увеличить вдвое. В частности, как пояснили в Минфине, стандартный налоговый вычет на второго ребенка нужно увеличить до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — до 6 000 рублей.
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