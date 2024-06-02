Возле ТЦ есть удобная парковка (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Коркино Челябинской области на продажу выставили торговый комплекс «Легенда» площадью более двух тысяч квадратных метров за 88 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«Продается торговый комплекс общей площадью 2235,2 кв. м. [за] 88 000 000 рублей. Удобная локация», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Владельцы готовы рассмотреть все варианты продажи объекта.

В Челябинске ранее подняли цену на выставленный на продажу торговый центр «Маяк» в Советском районе. Здание площадью девять тысяч 300 квадратных метров по Троицкому тракту, 24 собственник готов был продать за 105 миллионов рублей.

Торговый комплекс в Коркино имеет два этажа Сайт объявлений «Авито»