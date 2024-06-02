В РФ нашли двукратное превышение нормы мышьяка в печени трески

03 июня 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Изъять продукт из оборота не удалось (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В партии российской консервированной печени трески обнаружено двукратное превышение нормы мышьяка. Речь идет о продукции «Русский рыбный мир», сообщили в Южном управлении Россельхознадзора. «В партии консервированной печени трески на 168 кг (это 672 банки) выявили двукратное превышение нормы мышьяка… Речь о продукции „Русский рыбный мир“ — о крупнейшем по прибыли в своем сегменте игроке рынка по итогам 2023-го», — пишут «Известия» со ссылкой на управление Россельхознадзора. Там также отметили, что изъять этот товар из оборота не получилось, так как у владельца он отсутствовал на складах. С начала года это уже третий подобный случай — ранее превышение норм мышьяка было установлено у двух других производителей консервированной печени. В 2023 году рост нарушений в производстве рыбы вырос до 300%. Рост фиксируется на фоне действующего в России моратория на проверки в ряде отраслей пищевого производства. Примечательно, что два года назад такие нарушения не фиксировались вообще. По словам главы «Общественной потребительной инициативы» (ОПИ) Олега Павлова, больше всего нарушений сейчас фиксируется в тех отраслях, где не введена цифровая маркировка, а также отсутствуют механизмы прослеживаемости продукции. Редакция URA.RU направила запрос в компанию «Русский рыбный мир». Ответ будет опубликован после получения. Нутрицолог Юлия Савельева ранее призвала есть печень трески при дефиците витамина D. Дефицит витамина D проявляется частыми перепадами настроения и простудами, а также мышечными болями, судорогами, потерей аппетита. Витамин D можно получить, в том числе из печени трески, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В партии российской консервированной печени трески обнаружено двукратное превышение нормы мышьяка. Речь идет о продукции «Русский рыбный мир», сообщили в Южном управлении Россельхознадзора. «В партии консервированной печени трески на 168 кг (это 672 банки) выявили двукратное превышение нормы мышьяка… Речь о продукции „Русский рыбный мир“ — о крупнейшем по прибыли в своем сегменте игроке рынка по итогам 2023-го», — пишут «Известия» со ссылкой на управление Россельхознадзора. Там также отметили, что изъять этот товар из оборота не получилось, так как у владельца он отсутствовал на складах. С начала года это уже третий подобный случай — ранее превышение норм мышьяка было установлено у двух других производителей консервированной печени. В 2023 году рост нарушений в производстве рыбы вырос до 300%. Рост фиксируется на фоне действующего в России моратория на проверки в ряде отраслей пищевого производства. Примечательно, что два года назад такие нарушения не фиксировались вообще. По словам главы «Общественной потребительной инициативы» (ОПИ) Олега Павлова, больше всего нарушений сейчас фиксируется в тех отраслях, где не введена цифровая маркировка, а также отсутствуют механизмы прослеживаемости продукции. Редакция URA.RU направила запрос в компанию «Русский рыбный мир». Ответ будет опубликован после получения. Нутрицолог Юлия Савельева ранее призвала есть печень трески при дефиците витамина D. Дефицит витамина D проявляется частыми перепадами настроения и простудами, а также мышечными болями, судорогами, потерей аппетита. Витамин D можно получить, в том числе из печени трески, пишет «Национальная служба новостей».