Меньше минуты будет уходить на проход паспортного контроля в Кольцово

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Работы по техоснащению аэропорта завершат досрочно
Работы по техоснащению аэропорта завершат досрочно Фото:

ФГКУ "Росгранстрой" завершит основные работы по техническому оснащению воздушного пункта пропуска в аэропорту Кольцово ко Всемирным играм дружбы в Екатеринбурге, благодаря чему пассажиры смогут менее чем за минуту проходить паспортный контроль. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.

"Инфраструктура аэропорта и пункта пропуска будет готова к обслуживанию участников и гостей Всемирных игр дружбы 2024, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. Особенностью проекта [совместного Минтранса РФ и "Росгранстроя"] станет оснащение пункта пропуска системой бесконтактного паспортного контроля «Сапсан». Это позволит пассажирам проходить паспортный контроль на границе менее чем за минуту", — следует из сообщения.

Для того, чтобы уложиться в дедлайн специалисты ускоренными темпами ведут работы по техоснащению воздушного пункта пропуска и отделке необходимых помещений. Работы в Кольцово проинспектировали первый замруководителя "Росгранстроя" Константин Лазарев и директор Челябинского филиала учреждения Сергей Шилин.

На Всемирные игры дружбы в Екатеринбурге ждут президента РФ Владимира Путина. Таким мнением поделился заместитель генерального директора оргкомитета Игр, руководитель подразделения в уральской столице Александр Чернов.

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ФГКУ "Росгранстрой" завершит основные работы по техническому оснащению воздушного пункта пропуска в аэропорту Кольцово ко Всемирным играм дружбы в Екатеринбурге, благодаря чему пассажиры смогут менее чем за минуту проходить паспортный контроль. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса РФ. "Инфраструктура аэропорта и пункта пропуска будет готова к обслуживанию участников и гостей Всемирных игр дружбы 2024, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. Особенностью проекта [совместного Минтранса РФ и "Росгранстроя"] станет оснащение пункта пропуска системой бесконтактного паспортного контроля «Сапсан». Это позволит пассажирам проходить паспортный контроль на границе менее чем за минуту", — следует из сообщения. Для того, чтобы уложиться в дедлайн специалисты ускоренными темпами ведут работы по техоснащению воздушного пункта пропуска и отделке необходимых помещений. Работы в Кольцово проинспектировали первый замруководителя "Росгранстроя" Константин Лазарев и директор Челябинского филиала учреждения Сергей Шилин. На Всемирные игры дружбы в Екатеринбурге ждут президента РФ Владимира Путина. Таким мнением поделился заместитель генерального директора оргкомитета Игр, руководитель подразделения в уральской столице Александр Чернов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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