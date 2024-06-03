Меньше минуты будет уходить на проход паспортного контроля в Кольцово

ФГКУ "Росгранстрой" завершит основные работы по техническому оснащению воздушного пункта пропуска в аэропорту Кольцово ко Всемирным играм дружбы в Екатеринбурге, благодаря чему пассажиры смогут менее чем за минуту проходить паспортный контроль. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.
"Инфраструктура аэропорта и пункта пропуска будет готова к обслуживанию участников и гостей Всемирных игр дружбы 2024, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре. Особенностью проекта [совместного Минтранса РФ и "Росгранстроя"] станет оснащение пункта пропуска системой бесконтактного паспортного контроля «Сапсан». Это позволит пассажирам проходить паспортный контроль на границе менее чем за минуту", — следует из сообщения.
Для того, чтобы уложиться в дедлайн специалисты ускоренными темпами ведут работы по техоснащению воздушного пункта пропуска и отделке необходимых помещений. Работы в Кольцово проинспектировали первый замруководителя "Росгранстроя" Константин Лазарев и директор Челябинского филиала учреждения Сергей Шилин.
На Всемирные игры дружбы в Екатеринбурге ждут президента РФ Владимира Путина. Таким мнением поделился заместитель генерального директора оргкомитета Игр, руководитель подразделения в уральской столице Александр Чернов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!