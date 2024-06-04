Челябинскому молокозаводу отказали в экспорте кормов из-за нарушений

Молокоперерабатывающему предприятию из Озерска Челябинской области отказали во внесении в реестр стран-экспортеров из-за нарушений. Компания планировала заниматься реализацией кормов, сообщили 5 июня URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«В связи с выявлением нарушений предприятие не рекомендуется для включения в реестр стран Таможенного союза в ИС «ЦЕРБЕР». Предприятие планировало заняться производством, хранением, перемещением и реализацией кормов и кормовых добавок в страны ЕАЭС», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В числе нарушений — пересечение путей транспортировки готовой продукции и отходов, а также сырья. Кроме того, инспекторам не предоставили договоры и акты о дезинфекции и дезинсекции, нет признаков государственного лабораторного контроля продукции. Установлено, что сырье проверяют в неаккредитованных лабораториях, а у части продукции нарушена прослеживаемость.
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