04 июня 2024

Челябинскому молокозаводу отказали в экспорте кормов из-за нарушений

© Служба новостей «URA.RU»
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На производстве обнаружили серьезные нарушения
На производстве обнаружили серьезные нарушения Фото:

Молокоперерабатывающему предприятию из Озерска Челябинской области отказали во внесении в реестр стран-экспортеров из-за нарушений. Компания планировала заниматься реализацией кормов, сообщили 5 июня URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«В связи с выявлением нарушений предприятие не рекомендуется для включения в реестр стран Таможенного союза в ИС «ЦЕРБЕР». Предприятие планировало заняться производством, хранением, перемещением и реализацией кормов и кормовых добавок в страны ЕАЭС», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В числе нарушений — пересечение путей транспортировки готовой продукции и отходов, а также сырья. Кроме того, инспекторам не предоставили договоры и акты о дезинфекции и дезинсекции, нет признаков государственного лабораторного контроля продукции. Установлено, что сырье проверяют в неаккредитованных лабораториях, а у части продукции нарушена прослеживаемость.

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Молокоперерабатывающему предприятию из Озерска Челябинской области отказали во внесении в реестр стран-экспортеров из-за нарушений. Компания планировала заниматься реализацией кормов, сообщили 5 июня URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «В связи с выявлением нарушений предприятие не рекомендуется для включения в реестр стран Таможенного союза в ИС «ЦЕРБЕР». Предприятие планировало заняться производством, хранением, перемещением и реализацией кормов и кормовых добавок в страны ЕАЭС», — сообщили URA.RU в ведомстве. В числе нарушений — пересечение путей транспортировки готовой продукции и отходов, а также сырья. Кроме того, инспекторам не предоставили договоры и акты о дезинфекции и дезинсекции, нет признаков государственного лабораторного контроля продукции. Установлено, что сырье проверяют в неаккредитованных лабораториях, а у части продукции нарушена прослеживаемость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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