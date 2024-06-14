В России вновь подумывают ограничить вывоз дизтоплива из страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничить вывоз топлива хотят нефтебазам и трейдерам
Ограничить вывоз топлива хотят нефтебазам и трейдерам Фото:

В России вновь могут запретить вывоз дизтоплива из страны. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом консультаций в правительстве РФ.

«В правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива», — передает газета «Ведомости» слова источников. В публикации сказано, что речь идет о перекрытии возможностей вывозить дизель тем, кто его не производит, например, нефтебазам и трейдерам. Перекупщики, по словам источников, уводят за рубеж объемы, предназначенные для внутреннего рынка страны.

Ранее ограничения на экспорт дизтоплива уже вводились. Это было связано с сезонным ростом спроса. Тогда идею временного запрета предложил вице-премьер Александр Новак. Одним из его аргументов был повышенный спрос на бензин в период летних отпусков и полевых работ. Целью таких ограничений была стабилизация цен на нефтепродукты внутри России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России вновь могут запретить вывоз дизтоплива из страны. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом консультаций в правительстве РФ. «В правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива», — передает газета «Ведомости» слова источников. В публикации сказано, что речь идет о перекрытии возможностей вывозить дизель тем, кто его не производит, например, нефтебазам и трейдерам. Перекупщики, по словам источников, уводят за рубеж объемы, предназначенные для внутреннего рынка страны. Ранее ограничения на экспорт дизтоплива уже вводились. Это было связано с сезонным ростом спроса. Тогда идею временного запрета предложил вице-премьер Александр Новак. Одним из его аргументов был повышенный спрос на бензин в период летних отпусков и полевых работ. Целью таких ограничений была стабилизация цен на нефтепродукты внутри России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...