В России вновь подумывают ограничить вывоз дизтоплива из страны

В России вновь могут запретить вывоз дизтоплива из страны. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом консультаций в правительстве РФ.
«В правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива», — передает газета «Ведомости» слова источников. В публикации сказано, что речь идет о перекрытии возможностей вывозить дизель тем, кто его не производит, например, нефтебазам и трейдерам. Перекупщики, по словам источников, уводят за рубеж объемы, предназначенные для внутреннего рынка страны.
Ранее ограничения на экспорт дизтоплива уже вводились. Это было связано с сезонным ростом спроса. Тогда идею временного запрета предложил вице-премьер Александр Новак. Одним из его аргументов был повышенный спрос на бензин в период летних отпусков и полевых работ. Целью таких ограничений была стабилизация цен на нефтепродукты внутри России.
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