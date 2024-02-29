Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина

29 февраля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

С 1 марта будет введен запрет на экспорт бензина Фото: Александр Елизаров © URA.RU В России вводится временный запрет экспорта бензина на полгода, с 1 марта по 31 августа. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода — с 1 марта по 31 августа», — сообщает telegram-канал правительства. Там добавили, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые по межправительственным соглашениям, включая договоренности с государствами-членами ЕАЭС. Также запрет не коснется вывоза топлива гражданами для личного использования и экспорта в целях оказания международной гуманитарной помощи. Запрет на экспорт бензина вызван сезонным ростом спроса. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал это решение. Норматив продажи дизеля на бирже будет увеличен до 16%. Идею временного запрета предложил вице-премьер Александр Новак, указав на повышенный спрос на топливо в период полевых работ и летних отпусков. Цель меры — стабилизация цен на нефтепродукты внутри страны.

В России вводится временный запрет экспорта бензина на полгода, с 1 марта по 31 августа. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода — с 1 марта по 31 августа», — сообщает telegram-канал правительства. Там добавили, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые по межправительственным соглашениям, включая договоренности с государствами-членами ЕАЭС. Также запрет не коснется вывоза топлива гражданами для личного использования и экспорта в целях оказания международной гуманитарной помощи. Запрет на экспорт бензина вызван сезонным ростом спроса. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал это решение. Норматив продажи дизеля на бирже будет увеличен до 16%. Идею временного запрета предложил вице-премьер Александр Новак, указав на повышенный спрос на топливо в период полевых работ и летних отпусков. Цель меры — стабилизация цен на нефтепродукты внутри страны.