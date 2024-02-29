Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заправка Лукоил. Нижневартовск, бензин, заправка, огнеопасно, цистерна, бензовоз, нефть, лукойл
С 1 марта будет введен запрет на экспорт бензина Фото:

В России вводится временный запрет экспорта бензина на полгода, с 1 марта по 31 августа. Об этом рассказали в правительстве РФ.

«Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода — с 1 марта по 31 августа», — сообщает telegram-канал правительства. Там добавили, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые по межправительственным соглашениям, включая договоренности с государствами-членами ЕАЭС. Также запрет не коснется вывоза топлива гражданами для личного использования и экспорта в целях оказания международной гуманитарной помощи.

Запрет на экспорт бензина вызван сезонным ростом спроса. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал это решение. Норматив продажи дизеля на бирже будет увеличен до 16%. Идею временного запрета предложил вице-премьер Александр Новак, указав на повышенный спрос на топливо в период полевых работ и летних отпусков. Цель меры — стабилизация цен на нефтепродукты внутри страны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России вводится временный запрет экспорта бензина на полгода, с 1 марта по 31 августа. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода — с 1 марта по 31 августа», — сообщает telegram-канал правительства. Там добавили, что запрет не будет распространяться на поставки, осуществляемые по межправительственным соглашениям, включая договоренности с государствами-членами ЕАЭС. Также запрет не коснется вывоза топлива гражданами для личного использования и экспорта в целях оказания международной гуманитарной помощи. Запрет на экспорт бензина вызван сезонным ростом спроса. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал это решение. Норматив продажи дизеля на бирже будет увеличен до 16%. Идею временного запрета предложил вице-премьер Александр Новак, указав на повышенный спрос на топливо в период полевых работ и летних отпусков. Цель меры — стабилизация цен на нефтепродукты внутри страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...