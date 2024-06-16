16 июня 2024

Синоптики раскрыли, когда из Свердловской области уйдет жара

Уралгидрометцентр: жара уйдет из Свердловской области после 17 июня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Екатеринбурге 17 июня температура воздуха будет варьироваться от 22 до 25 градусов
В Екатеринбурге 17 июня температура воздуха будет варьироваться от 22 до 25 градусов Фото:

В начале недели с 17 июня жара начнет покидать Свердловскую область, а дневная температура опустится до +22 градусов. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

«Начиная с понедельника [17 июня] в Екатеринбурге начнет снижаться до +22 градусов. Ветер порывистый до 10 м/с. День будет солнечным, без осадков», — говорится в сообщении.

Во вторник температура воздуха достигнет +23-28 градусов. Также ожидается слабый, неустойчивый ветер. По данным синоптиков, антициклон из европейской части страны может принести осадки в среду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В начале недели с 17 июня жара начнет покидать Свердловскую область, а дневная температура опустится до +22 градусов. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре. «Начиная с понедельника [17 июня] в Екатеринбурге начнет снижаться до +22 градусов. Ветер порывистый до 10 м/с. День будет солнечным, без осадков», — говорится в сообщении. Во вторник температура воздуха достигнет +23-28 градусов. Также ожидается слабый, неустойчивый ветер. По данным синоптиков, антициклон из европейской части страны может принести осадки в среду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...