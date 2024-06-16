Синоптики раскрыли, когда из Свердловской области уйдет жара

В Екатеринбурге 17 июня температура воздуха будет варьироваться от 22 до 25 градусов
В начале недели с 17 июня жара начнет покидать Свердловскую область, а дневная температура опустится до +22 градусов. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.
«Начиная с понедельника [17 июня] в Екатеринбурге начнет снижаться до +22 градусов. Ветер порывистый до 10 м/с. День будет солнечным, без осадков», — говорится в сообщении.
Во вторник температура воздуха достигнет +23-28 градусов. Также ожидается слабый, неустойчивый ветер. По данным синоптиков, антициклон из европейской части страны может принести осадки в среду.
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